fot. Imago/Nick Potts Na zdjęciu: Manchester United

Burnley Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 10:45 .

Burnley – Man Utd, typy i przewidywania

Manchester United znalazł się w sporym kryzysie. Drugi sezon pod wodzą Erika ten Haga miał przybliżyć drużynę do walki o mistrzostwo, a tymczasem na Old Trafford zapanowało gigantyczne rozczarowanie. Czerwone Diabły przegrały cztery z sześciu meczów kampanii 2023/2024. Po nieudanej potyczce z Bayernem Monachium wracają na krajowe podwórko, gdzie będą szukać przełamania. W najbliższą sobotę zagrają na Turf Moor z Burnley. Spotkanie ze znajdującym się w beznadziejnej formie beniaminkiem jest idealną okazją do zakończenia serii porażek. Nasz typ – wygrana Manchesteru United.

STS 1.74 Wygrana Manchesteru United Zagraj!

Burnley – Man Utd, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag ma do czynienia z prawdziwym szpitalem w swoim zespole. Z uwagi na problemy zdrowotne niezdolni do gry są Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Mason Mount, Raphael Varane, Tyrell Malacia, Sofyan Amrabat oraz Amad Diallo. Ponadto, odstawiony od pierwszej drużyny przez Holendra został Jadon Sancho, a Antony pozostaje zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy natury obyczajowej. W ekipie Burnley zabraknie Lyle’a Fostera, pauzującego w związku z czerwoną kartką.

Burnley – Man Utd, ostatnie wyniki

Burnley notuje trudny początek po powrocie do Premier League. Dotychczas zgromadziło zaledwie punkt, przegrywając trzy pozostałe spotkania. Beniaminek w minionej kolejce zremisował z Nottingham Forest (1-1), a wcześniej uległ Tottenhamowi (2-5), Aston Villi (1-3) i Manchesterowi City (0-3).

Manchester United również zupełnie inaczej wyobrażał sobie start sezonu. Po pięciu kolejkach ma na swoim koncie raptem sześć punktów. W środku tygodnia Czerwone Diabły przegrały w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (3-4). Wcześniej zostały ograne także przez Brighton (1-3) i Arsenal (1-3).

Burnley – Man Utd, historia

Po raz ostatni te drużyny grały ze sobą w grudniu 2022 roku, przy okazji meczu o ćwierćfinał Pucharu Ligi Angielskiej. Wówczas Manchester United wygrał 2-0, nie pozostawiając nadziei ekipie wówczas z zapleczu Premier League. Ostatnie zwycięstwo Burnley nad Czerwonymi Diabłami przypada na rok 2020. Udało się wówczas zwyciężyć na Old Trafford.

Burnley – Man Utd, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest w oczach bukmacherów Manchester United. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 1.75. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley jest to nawet 4.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Burnley – Man Utd, przewidywane składy

Burnley: Trafford, Roberts, Al Dakhil, Beyer, Taylor, Brownhill, Cullen, Gudmundson, Amdouni, Koleosho, Zaroury

Man Utd: Onana, Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Rashford, Garnacho, Hojlund

Burnley – Man Utd, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Burnley 0% Remis 0% Wygrana Manchesteru United 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Manchesteru United

Burnley – Man Utd, transmisja meczu

Spotkanie 6. kolejki Premier League pomiędzy Burnley a Manchesterem United rozpocznie się w sobotę o godzinie 21. Transmisję można śledzić w CANAL+ Sport 2 oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.