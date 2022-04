Burnley – Everton: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Mason Holgate

W środowy wieczór na Turf Moor odbędzie się mecz za przysłowiowe sześć punktów. Broniące się przed spadkiem Burnley i Everton odrobią zaległości w Premier League.

Turf Moor Premier League Burnley Everton 2.65 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 21:04 .

Burnley – Everton, typy i przewidywania

Zespoły są bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie na poziomie Premier League. Od obu ekip możemy spodziewać się sporego zaangażowania. Trudno jednak przewidzieć jak będzie z piłkarską jakością. Wobec tego nie pokusimy się o wytypowanie triumfatora. Zamiast tego wolimy postawić na gola dla obu stron. Taki scenariusz spełnił się w 6 z 10 ostatnich wyjazdowych meczów z udziałem Evertonu.

Biorąc pod uwage powyższe obserwacje, spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Fortuna 1,84 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do Fortuna

Burnley – Everton, sytuacja kadrowa

Sean Dyche nie będzie miał do dyspozycji pięciu piłkarzy. Karę zawieszenia musi odbyć Nathan Collins. Urazy leczą zaś: Ben Mee, Matej Vydra, Erik Pieters oraz Johann Gudmundsson.

Sporo kłopotów z sytuacją kadrową ma również Frank Lampard. Anglik przy ustalaniu składu musi pominąć aż siedem nazwisk. Niedostępni są: Donny van de Beek, Andros Townsend, Yerry Mina, Fabian Delph, Tom Davies, Andre Gomes, a także Nathan Patterson.

Burnley – Everton, ostatnie wyniki

Marzec była fatalny dla sympatyków Burnley pod względem wyników, które osiągał ten zespół. The Clarets rozegrali trzy spotkania, ale w żadnym z nich nie zdobyły nawet punktu. Drużyna, którą dowodzi Sean Dyche uległa Brentford, czy Chelsea. Kwiecień nie jest jednak lepszy, ponieważ Burnley uległo Manchesterowi City.

Zobacz także: tabela Premier League

Odpowiadający za wyniki Evertonu Frank Lampard, od dłuższego czasu gdy zagląda w terminarz, widzi bardzo dobre zespoły. Wpłynęło to znacząco na drastycznie małą liczbę zdobytych punktów. The Toffees od marca w Premier League pokonali jedynie Newcastle. Poza tym Everton miał same przykre doświadczenia, gdyż uległ West Hamowi, Wolverhampton oraz Tottenhamowi.

Burnley – Everton, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą 54 razy. Ich rywalizacja jest dosyć wyrównana. Korzystniejszym bilansem może pochwalić się jednak Everton, który na swoją korzyść rozstrzygnął 22 mecze. Burnley zwyciężyło 18-krotnie. 14 razy zdarzył się remis.

Burnley – Everton, kursy bukmacherów

Burnley – Everton, przewidywane składy

Burnley: Pope; Roberts, Long, Tarkowski, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, Brownhill, Cornet; Weghorst

Everton: Pickford; Kenny, Godfrey, Branthwaite, Mykolenko; Gordon, Holgate, Doucoure, Gray; Richarlison, Calvert-Lewin

Burnley – Everton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 6 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 53-letni Mike Dean. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Przejdź na stronę Fortuny +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.