Burnley – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

Po raz kolejny czeka nas sporo emocji z Premier League. Sobotnim po południem w jednym ze spotkań zagra Burnley – Chelsea. The Blues mają za sobą ciężką przeprawę w Pucharze Anglii, a także problemy wizerunkowe przez Romana Abramowicza. Czy wpłynie to na wynik przeciwko The Clarets? Sprawdź naszą zapowiedź.

Burnley – Chelsea, typy i przewidywania

Po wielkich rozczarowaniach Burnley niespodziewanie wstało z kolan pod koniec stycznia. Seria dobrych wyników została jednak zakończona w środku tygodnia, kiedy The Clarets rozgrywali zaległą kolejkę. Tymczasem Chelsea strasznie męczyła się z niżej notowanym klubem w Pucharze Anglii, mając za sobą przegrany finał Pucharu Ligi Angielskiej.

Londyńczycy walczą też z presją mediów, która nie opuszcza Stamford Bridge od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Abramowicz próbuje sprzedać The Blues, aby uniknąć sankcji, ale na pewno to wszystko siedzi w głowach piłkarzy. Z tego względu gospodarze spróbują przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego starcia, dlatego stawia na gole z obu stron.

Burnley – Chelsea, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy dalej brakuje Vydry, Pietersa, Stephensa i Gudmundssona. Z kolei The Blues zjawią się na Turf Moor bez Chilwella.

Burnley – Chelsea, ostatnie wyniki

W szatni Burnley narodziła się nadzieja, że ten sezon można jeszcze uratować. Żeby tak się stało, trzeba jak najwięcej punktować do ostatniej kolejki. Po dwóch triumfach z rzędu przeciwko Brighton (3:0) i Tottenham (1:0) przyszedł remis z Crystal Palace (1:1). Wydawało się, że The Clarets utrzymają właściwy kurs, lecz w środku tygodnia nie dali rady Leicester (0:2).

Tymczasem Chelsea po dopełnieniu formalności w Lidze Mistrzów z Lille (2:0), przystąpiła do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja z Liverpool była niezwykle wyrównana. Seria rzutów karnych trwała bardzo długo, aż w końcu doszło do strzałów bramkarzy. Wówczas Kepa fatalnie wykonał jedenastkę, dając pierwsze trofeum kampanii 2021/22 dla odwiecznych rywali. Niemniej później trzeba było walczyć w Pucharze Anglii, gdzie Luton nie chciał tak łatwo się poddać (3:2).

Burnley – Chelsea, historia

Historia pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Chelsea. Z kolei jesienią mecz tych drużyn zakończył się remisem (1:1).

Burnley – Chelsea, kursy bukmacherskie

Burnley – Chelsea, przewidywane składy

Burnley: Pope – Taylor, Mee, Tarkowski, Roberts – McNeil, Brownhill, Westwood, Lennon – Cornet, Weghorst

Chelsea: Mendy – Chalobah, Silva, Rudiger, Alonso, James – Kovacic, Kante, Mount, Havertz – Lukaku

Burnley – Chelsea, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Premium i Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

