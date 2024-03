Burnley – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (03.03.2024)

Burnley – Bournemouth: typy i kursy na niedzielny mecz angielskiej Premier League. Dla gospodarzy to ostatni dzwonek, by zacząć wygrywać. Szanse na pozostanie w lidze robią się iluzoryczne.

Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 14:51

Burnley – Bournemouth, typy na mecz i przewidywania

Obie drużyny spisują się mizernie. Dlatego też spodziewamy się, że w niedzielę będziemy świadkami wyrównanego widowiska. Nasz typ: podział punktów.

Burnley – Bournemouth, ostatnie wyniki

Będzie to pojedynek 19. z 14. drużyną tabeli. Piłkarze Burnley tracą do bezpiecznej lokaty jedenaście punktów i mają coraz mniejsze szanse na pozostanie w Premier League na kolejny sezon. Wisienki z kolei mają zapas ośmiu oczek nad strefą zagrożoną spadkiem.

Burnley nie wygrało od 23 grudnia, a ostatnie tygodnie to seria samych porażek. Dość powiedzieć, że przez ostatnie dwa miesiące drużyna ta uzbierała… dwa punkty w lidze.

Niewiele lepiej radzą sobie goście. Bournemouth wygrało ostatni raz 25 stycznia. W poprzednich pięciu meczach Wisienki przegrały trzykrotnie, a dwa razy zremisowały. Kilka dni temu odpadły z FA Cup po dogrywce z Leicester City.

Burnley – Bournemouth, historia

Będzie to drugi mecz tych drużyn w tym sezonie. W październiku piłkarze Bournemouth wygrali na własnym boisku 2:1. W siedmiu poprzednich potyczkach Wisienki wygrały dwukrotnie, Burnley pięć razy.

Burnley – Bournemouth, kursy

Faworytami w ocxach bukmacherów jest zespół Bournemouth. Kurs na triumf Wisienek w niedzielnym spotkaniu wynosi zwykle 2.00. Przy okazji tego meczu przypominamy o kodzie promocyjnym do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Burnley – Bournemouth, typ kibiców

Burnley – Bournemouth, transmisja meczu

Mecz Burnley – Bournemouth zostanie rozegrany w niedzielę 3 marca o 14:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy za pośrednictwem Viaplay.

