Bruk-Bet Termalica – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

Bruk-Bet Termalica - ŁKS: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Potyczka w Niecieczy to bez wątpienia hit na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.

Na zdjęciu: Piłkarze Bruk-Bet Termaliki

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, typy bukmacherskie

W tej kampanii Bruk-Bet Termalica pod wodza trenera Marcina Brosza jest w niezwykłej dyspozycji. Słonie stracili punkty tylko w starciu z Ruchem Chorzów. W pozostałych potyczkach ekipa z Niecieczy notowała zwycięstwa, a następstwem tego jest to, że po rozegraniu dziewięciu kolejek ligowych Bruk-Bet Termalica ma niezłą przewagę nad grupą pościgową w ligowej tabeli. ŁKS natomiast zaliczył falstart w Betclic 1. Lidze. Niemniej od meczu z Wartą Poznań gra ekipa Jakuba Dziółki może się podobać i przede wszystkim przynosi efekty. Łodzianie mają na swoim koncie pięć kolejnych zwycięstw. Tymczasem przed sobotnią batalią ciekawe jest to, że łódzki zespół zdobył pierwszą bramkę w pięciu z ostatnich ośmiu spotkań. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie, szukając atrakcyjnych typów na sobotę. Mój typ: ŁKS pierwszy strzeli – TAK.

Betclic 2.33 ŁKS pierwszy zdobędzie bramkę – TAK

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, ostatnie wyniki

Zespół Marcina Brosza przystąpi do rywalizacji po cennym zwycięstwie ze Stala Rzeszów (2:1). Tym samym Bruk-Bet Termalica może pochwalić się czterema kolejnym zwycięstwami. W tej kampanii Słonie zaliczyli jak na razie osiem wygranych spotkań i remis. Jedyny podział punktów miał miejsce w starciu z Ruchem Chorzów (1:1).

Z kolei ekipa Jakuba Dziółka legitymuje się passa pięciu kolejnych wygranych starć. W środku tygodnia ŁKS w zaległym meczu pierwszej kolejki pokonał Wisłę Kraków (3:1). Wcześniej w pokonanym polu łódzki zespół zostawił Pogoń Siedlcę (1:0) czy Odrę Opole (2:0). Ogólnie w czterech potyczkach łódzka drużyna straciła tylko jedną bramkę.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na pełną pulę w sobotnim starciu mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki wynosi 1.92. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei wariant z ewentualną wygraną ŁKS-u wyceniono na 3.65. Przy okazji rywalizacji drużyn Marcina Brosza i Jakuba Dziółki można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Betclic 1. Liga 2024/2025 Bruk-Bet Termalica – ŁKS
Bruk-Bet Termalica 1.92
Remis 3.50
ŁKS 3.65
Przytoczone kursy pochodzą z dnia 19.09.2024 r.; oferta może ulec zmianie.

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, typ kibiców

Bruk-Bet Termalica – ŁKS, sytuacja kadrowa

Do sobotniej batalii tylko gospodarze przystąpią osłabieni. Bruk-Bet Termalica będzie musiał sobie radzić bez takich graczy jak: Wojciech Jakubik czy Jasse Tuominen. Z kolei trener gości najpewniej będzie miał wszystkich graczy do swojej dyspozycji.

Bruk-Bet Termalica: Chovan – Hilbrycht, Isik, Kasperkiewicz, Spendlhofer, Wolski, Dombrovskyj, Ambrosiewicz, Strzałek, Fassbender, Zapolnik

ŁKS: Bobek – Dankowski, Gulen, Tutyskinas, Głowacki, Arasa, Kupczak, Mokrzycki, Wysokiński, Młynarczyk, Feiertag.

Wisła Płock – Stal, transmisja meczu

Sobotnie starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz z udziałem Bruk-Bet Termaliki i ŁKS-u będzie do obejrzenia tylko w internecie. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30 i skomentują ją Aleksander Roj. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

