Brondby – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Brondby Kopenhaga

Brondby – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź. Pogoń Szczecin jedzie do Danii z nadziejami na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po pierwszym spotkaniu zakończonym remisem rozstrzygnięcie tego dwumeczu pozostaje sprawą otwartą. Choć o dobry wynik będzie ciężko to pierwszy mecz pokazał, że Portowcy nie są na straconej pozycji. Początek starcia o godzinie 20:00.

Broendby Stadion Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Brondby IF Pogoń Szczecin 2.34 3.35 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2022 20:13 .

Brondby – Pogoń, typy i przewidywania

Brondby to drużyna, która nie ma w swoim składzie gwiazd, ale z pewnością ma zawodników, którzy potrafią przesądzić o losach spotkania. To też sprawia, że Duńczycy według bukmacherów są faworytami czwartkowego spotkania. Jednak Pogoń Szczecin pokazała już w pierwszym starciu obu drużyn, szczególnie w drugiej połowie, że potrafi zagrozić bramce rywala spychając przeciwników do głębokiej defensywy. Po remisie 1:1 w Szczecinie, obie drużyny muszą zaatakować i strzelić gola, aby myśleć o awansie do trzeciej rundy eliminacji. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Brondby – Pogoń, sytuacja kadrowa

Najważniejszą wiadomością dla Pogoni Szczecin jest powrót do treningów Konstantinosa Triantafyllopoulosa, który według przewidywań będzie do dyspozycji trenera podczas czwartkowego pojedynku. Początkowo mówiło się o dłuższej przerwie Greka, ale jego rehabilitacja przebiega nad wyraz dobrze. Niestety Portowcy nie mają tyle samo szczęścia w przypadku Rafała Kurzawy i Alexa Gorgona, którzy nadal zmagają się z urazami. Do składu Pogoni powraca także Michał Kucharczyk, który nie mógł wystąpić we wcześniejszych spotkaniach ze względu na czerwoną kartkę obejrzaną jeszcze jako zawodnik Legii Warszawa.

Dla zespołu Brondby również nadeszły dobre informacje przed rewanżem. Do kadry powrócił Anis Ben Slimane, który podobnie jak Kucharczyk pauzował za czerwoną kartkę. Do treningów powrócił też Peter Bjur, który uporał się z kontuzją i będzie gotowy do gry. W czwartek, Duńczycy zagrają prawdopodobnie jedynie bez zmagających się z urazami od dłuższego czasu Andreasa Maxso, Kevina Mensaha oraz Carla Bjorka.

Brondby – Pogoń, ostatnie spotkania

Brondby przegrało w ostatniej ligowej kolejce z Nordsjaelland 1:3, natomiast w pierwszym spotkaniu nowego sezonu najbliższy rywal Pogoni Szczecin wygrał z Aarhaus 1:0. Pomiędzy tymi pojedynkami odbyło się starcie zakończone remisem z zespołem Portowców. Zatem forma Brondby jest poniekąd zagadką. Wcześniej w meczach sparingowych odnieśli dwa zwycięstwa, również dwukrotnie przegrywali i raz zremisowali.

Pogoń Szczecin jako jedyny zespół z PKO Ekstraklasy nie przełożył spotkania w drugiej kolejce ligowej ze względu na udział w europejskich pucharach. Portowcy przegrali jednak w ostatnią niedzielę ze Śląskiem Wrocław 1:2. Na inaugurację sezonu zespół ze Szczecina pokonał Widzew Łódź w takim samym stosunku bramkowym. Forma obu zespołów jest więc identyczna. W pierwszej rundzie eliminacji Portowcy wyeliminowali KR Reyjkjavik po zwycięstwie 4:1 w Szczecinie i porażce 0:1 na wyjeździe.

Brondby – Pogoń, historia

To będzie dopiero trzeci pojedynek obu tych drużyn w historii. Po raz pierwszy Pogoń Szczecin zmierzyła się z Brondby 2 lutego 2019 roku w meczu towarzyskim. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Duńczyków 3:1, a wszystkie gole padły w drugiej części gry. Drugie spotkanie miało miejsce kilka dni temu (21 lipca 2022 roku). W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji w Szczecinie padł remis 1:1. Bramki w tym starciu zdobywali Riveros dla Duńczyków oraz Zahović dla Pogoni.

Brondby – Pogoń, typy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania według bukmacherów jest Brondby, a kursy na zwycięstwo Duńczyków oscylują wokół 2,25. Najlepszą ofertę na zwycięstwo gospodarzy przygotował forBet, a ich kurs na triumf zespołu z Danii wynosi 2,28. Pogoń już w pierwszym meczu pokazała, że nie podda się bez walki, a momentami dominowała rywala. Na zwycięstwo Portowców największy kurs 3,45 oferuje STS.

Brondby – Pogoń, przewidywane składy

Brondby: Hermansen – Riveros, Tshiembe, Rosted, Sebulonsen – Divković, Slimane, Cappis, Radosević – Kvistgaarden, Hedlund.

Pogoń: Stipica – Mata, Malec, Zech, Bartkowski – Grosicki, Dąbrowski, Kowalczyk, Almqvist, Kucharczyk – Zahović.

Brondby – Pogoń, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Brondby – Pogoń będzie można obejrzeć w telewizji oraz w Internecie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport, a pojedynek będzie można śledzić również poprzez aplikacje Sport.TVP.pl. Początek spotkania o godzinie 20:00.