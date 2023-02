Brighton – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Brighton – Bournemouth to spotkanie w ramach 22. kolejki Premier League. Zdecydowanymi faworytami są gospodarze. Czy Mewy zdobędą trzy oczka? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej konfrontacji – można w niej znaleźć między innymi nasz typ, czy aktualne kursy bukmacherskie.

Brighton – Bournemouth: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że to gospodarze zanotują spokojne zwycięstwo w tym spotkaniu. Zawodnicy tej ekipy są zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. W pięciu poprzednich spotkaniach (w różnych rozgrywkach) nie zanotowali ani jednej porażki. Ostatnio pokonali natomiast w Pucharze Anglii Liverpool (2:1 u siebie) i awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek. Goście są w bardzo słabej formie. Zawodnicy Bournemouth jeszcze nie zanotowali ani jednego zwycięstwa w tym roku kalendarzowym.

Brighton – Bournemouth: sytuacja kadrowa

Trener Brighton nie wystawi takich zawodników, jak Evan Ferguson, Facundo Buonanotte, Jakub Moder, Levi Colwill, Adam Lallana i Alexis Mac Allister. W szeregach gości kontuzjowani są zaś obecnie David Brooks, Lewis Cook, Marcus Tavernier, Philip Billing, Dominic Solanke, Junior Stanislas i Ryan Fredericks.

Brighton – Bournemouth: ostatnie wyniki

Gospodarze rozegrali w minioną niedzielę dobre zawody i pokonali na swoim terenie Liverpool 2:1 (w ramach 1/16 Pucharu Anglii). Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to zawodnicy tego klubu zajmują obecnie szóste miejsce – 31 punktów. Mewy są niepokonane od 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Rywale zajmują w tym momencie trzecie miejsce od końca – 17 oczek. Goście w poprzedniej kolejce zremisowali na swoim terenie z Nottingham 1:1. Tym samym przerwali serię kilku kolejnych porażek. Jesteśmy jednak przekonani, że kibice gości i tak nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Brighton – Bournemouth: historia

W sezonie 2019/20 te kluby grały ze sobą dwukrotnie. W ramach rundy jesiennej zawodnicy Brighton triumfowali 2:0. Spotkanie rewanżowe dostarczyło większych emocji. Ostatecznie zawodnicy Bournemouth wykorzystali atut własnego stadionu i zwyciężyli 3:1. Warto zaznaczyć, że gospodarze w sześciu poprzednich spotkaniach na swoim terenie tylko jeden raz uporali się z tymi przeciwnikami.

Brighton – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zanotowanie zwycięstwa mają gracze Brighton.

Brighton – Bournemouth: przewidywane składy

Brighton – Bournemouth: transmisja

Spotkanie Brighton – Bournemouth będzie transmitowane na Viaplay. Początek sobotniego meczu Premier League o 16:00.