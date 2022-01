Brentford FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (19.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Ivan Toney

W środę 19 stycznia Brentford I Manchester United rozegrają mecz, który pierwotnie miał odbyć się w 17. kolejce Premier League. Beniaminek spróbuje wygrać drugie spotkanie w 2022 roku. Z kolei zespół Ralfa Rangnicka będzie chciał sięgnąć po pełną pulę, co nie udało się w poprzedniej kolejce. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Brentford FC – Manchester United, typy i przewidywania

Za faworyta środowego meczu nikt nie uznaje piłkarzy Brentford, co działa na korzyść tej drużyna. Może ona bowiem zagrać bez większej presji, a dodatkowo będzie ona niesiona głośnym dopingiem fanów.

Znacznie lepszą kadrą dysponuje jednak Manchester United. Czerwone Diabły są wściekłe po tym, jak ostatnio wypuściły zwycięstwo na własne życzenie. Spodziewamy się, że zawodnicy Ralfa Rangnicka zrobią wszystko, aby nie powtórzyć tego błędu. Muszą oni zacząć regularnie triumfować, aby skutecznie gonić ligową czołówkę. Nasz typ: wygrana Manchesteru United.

Brentford FC – Manchester United, ostatnie wyniki

Dotychczas sezon w wykonaniu Brentford jest mniej więcej taki, jak można było się tego spodziewać przed startem rozgrywek. Pszczoły nie są zagrożone spadkiem z Premier League. Mają bowiem dziesięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Dystans do europejskich pucharów jest zaś zbyt duży. Ekipę Thomasa Franka stać zaś na walkę o środek tabeli. Do tego potrzebna jest jednak lepsza forma. Beniaminek przegrał cztery z pięciu ostatnich meczów. Wygrał jedynie z Aston Villą. W międzyczasie zakwalifikował się do 1/16 finału Pucharu Anglii.

Manchester United zatrudnił Ralfa Rangnicka, aby pomógł drużynie wywalczyć awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Misja ta wciąż jest jak najbardziej realna. Czerwone Diabły same komplikują sobie jednak zadanie, czego przykład mieliśmy w minionej kolejce ligowej. Piłkarze z Old Trafford wygrywali z Aston Villą różnicą dwóch trafień, a mimo to zremisowali. Wcześniej przegrali zaś niespodziewanie z Wolverhampton przed własną publicznością. W pięciu ostatnich konfrontacjach, wywalczyli 8 na 15 możliwych punktów.

Brentford FC – Manchester United, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą często. Świadczy o tym fakt, że środowa batalia będzie pierwszą w erze Premier League. Łącznie odbyło się 13 meczów. Sześć z nich na swoją korzyść rozstrzygnął Manchester United. Pięciokrotnie triumfowało Brentford. Dwa razy był remis.

Brentford FC – Manchester United, kursy bukmacherów

Brentford Remis Manchester United 3.95 3.75 1.92 3.95 3.75 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. grudnia 2021 03:52 .

Brentford FC – Manchester United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 19 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 51-letni Andre Marriner. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Premium.

