Brentford FC – Everton FC, typy i przewidywania

Uważamy, że większe szanse na sięgnięcie po pełną pulę ma Brentford, które dysponuje atutem własnego boiska. Na korzyść Pszczół działa też ogromna niemoc Evertonu, który jest kandydatem do spadku i jeszcze nie zannał smaku wygranej w tym sezonie. Nasz typ: wygrana Brentford.

Brentford FC – Everton FC, sytuacja kadrowa

Brentford – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Joshua Da Silva Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Shandon Baptiste Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Początek października 2023 Uraz ramienia Początek października 2023 Mikkel Damsgaard Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Rico Henry Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek czerwca 2024 Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Ivan Toney Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 7 meczach Powody zawieszenia Po 7 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Joshua Da Silva Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Shandon Baptiste Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Początek października 2023 Uraz ramienia Początek października 2023 Mikkel Damsgaard Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Rico Henry Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek czerwca 2024 Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Ivan Toney Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 7 meczach Powody zawieszenia Po 7 meczach

Everton- absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Seamus Coleman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 Jack Harrison Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Dele Alli Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Nieznany Uraz biodra Nieznany Andre Gomes Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Seamus Coleman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 Jack Harrison Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Dele Alli Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Nieznany Uraz biodra Nieznany Andre Gomes Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni

Brentford FC - Everton FC, ostatnie wyniki

Brentford nie wygrało żadnego z trzech ostatnich meczów Premier League. Thomas Frank i spółka zremisowali z Bournemouth i Crystal Palace. Porażką zakończyła się konfrontacja z Newcastle. W przypadku Evertonu również nie jest dobrze. Sean Dyche i jego gracze musieli uznać wyższość Arsenalu, czy Aston Villi. Przeciwko Sheffield był remis.

Brentford FC - Everton FC, historia

Przyjemniejsze wspomnienia z bezpośrednich meczów z poprzedniego sezonu ma Everton. Zespół ten może pochwalić się domowym triumfem w stosunku 1:0. Na obiekcie Brentford padł remis 1:1.

Brentford FC - Everton FC, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Brentford wynosi około 1,80, a typ na zwycięstwo Evertonu to mniej więcej 4,30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Brentford FC - Everton FC, przewidywane składy

Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Everton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brentford (Przewidywany skład) 5-3-2 Everton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Thomas Frank Sean Dyche Rezerwowi ▼ 7 Neal Maupay

9 Kevin Schade

13 Zanka

14 Saman Ghoddos

15 Frank Onyeka

21 Thomas Strakosha

23 Keane Lewis-Potter

33 Yegor Yarmolyuk Nathan Patterson 2

Michael Keane 5

Dominic Calvert-Lewin 9

João Virgínia 12

Benjamin Godfrey 22

Youssef Chermiti 28

James Garner 37

Lewis Dobbin 61

Brentford FC - Everton FC, kto wygra?

Brentford FC - Everton FC, transmisja meczu

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 23 września o godzinie 18:30. Zmagania na żywo będzie można śledzić wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

