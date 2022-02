Brentford – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Saman Ghoddos z Brentford

Fatalnie spisująca się drużyna Brentford doznała sześć porażek z rzędu. W sobotę beniaminek będzie chciał się przełamać w potyczce z sąsiadującą w tabeli ekipą Crystal Palace. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i awizowane składy.

Brentford – Crystal Palace, typy i przewidywania

Brenford przegrywa mecz za meczem i nie zanosi się na to, by w ten weekend miał nastąpić przełom. Goście są lepsi piłkarsko i prezentują równiejszą dyspozycję. Będą poza tym zdeterminowani, by się przełamać i wygrać na wyjeździe. Nasz typ: 2.

Brentford – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Dziennikarze piszą o kryzysie bramkarskim w Brentford, gdyż cała trójka golkiperów popełniała w tym sezonie błędy. Między słupkami w sobotnim meczu pojawi się prawdopodobnie David Raya. Poza kadrą są z powodu urazów Tariqe Fosu-Henry i Julian Jeanvier.

Do wyjściowego zestawienia gości wróci prawdopodobnie Cheikhou Kouyate, który był na Pucharze Narodów Afryki. Od pierwszej minuty zagrać powinni też James Tomkins i James McArthur, którzy wcześniej zmagali się z kontuzjami.

Brentford – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Brenford przegrywa mecz za meczem i nie zanosi się na to, by w ten weekend miał nastąpić przełom. Goście są lepsi piłkarsko i prezentują równiejszą dyspozycję. Będą poza tym zdeterminowani, by się przełamać i wygrać na wyjeździe. Nasz typ: 2.

Drużyna z Brenford ma nadal sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Nie oznacza to jednak, że piłkarze i kibice mogą spać spokojnie. Zespół dowodzony przez Thomasa Franka jest w wyraźnym kryzysie, czego dowodem jest sześć kolejnych porażek. Niepokoić może fakt, że Brentford nie radzi sobie nawet na własnym boisku, gdzie w pięciu poprzednich kolejkach doznał czterech porażek. Ostatnio uległ na Community Stadium Wolverhampton (1:2).

Dwa punkty więcej w ligowej tabeli uzbierali jak dotąd piłkarze Crystal Palace. Londyńska drużyna ma ostatnio dobrą passę, bo pięciu poprzednich meczach przegrała tylko raz – przeciwko Liverpoolowi (1:3). Ostatnio w zremisowanym spotkaniu z Norwich (1:1) miała pecha, bo Wilfied Zaha nie wykorzystał rzutu karnego.

Zobacz także: tabela Premier League

Trzeba jednak pamiętać o tym, że Crystal Palace nie błyszczy na wyjazdach. W pięciu ostatnich meczach w delegacji zespół Patricka Vieiry zanotował trzy porażki i dwa remisy. The Eagles liczą na przełamanie i pierwszą wygraną poza swoim boiskiem od 30 października.

Brentford – Crystal Palace, historia

Będzie to dopiero drugie starcie obu drużyn w historii Premier League. Do pierwszego doszło w sierpniu ubiegłego roku. Na boisku Crystal Palace padł wówczas bezbramkowy remis. Zespoły te spotkały się na boisku w Brenford w 2014 roku w ramach meczu towarzyskiego. Gospodarze wygrali wtedy po zaciętym widowisku 3:2.

Brentford – Crystal Palace, kursy bukmacherów

Brentford – Crystal Palace, przewidywane składy

Brentford: Raya – Pinnock, Jansson, Ajer – Roerslev, Dasilva, Norgaard, Onyeka, Henry – Wissa, Mbeumo

Palace: Butland – Mitchell, Guehi, Andersen, Ward – Gallagher, Hughes, Schlupp – Zaha, Benteke, Ayew

Brentford – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz Brentford – Crystal Palace zostanie rozegrany w sobotę 12 lutego o 16:00. Transmisji na żywo nie zobaczymy na antenie Canal + Sport.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.