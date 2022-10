Brentford – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2022)

Na zdjęciu:

Brentford – Chelsea to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach 12. kolejki Premier League. The Blues przystąpią do tej potyczki, chcąc odnieść szóste zwycięstwo w październiku, licząc wszystkie rozgrywki. Gospodarze nie zamierzają jednak ułatwiać zadania rywalom. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Gtech Community Stadium Premier League

Brentford FC – Chelsea FC, typy na mecz i przewidywania

Chelsea pod rządami Grahama Pottera jest zespołem bardzo trudnym do pokonania. Nie zdziwimy się zatem, jeśli The Blues odniosą kolejne zwycięstwo pod wodzą byłego opiekuna Brighton Howe & Albion. Kuszący jest kurs na zwycięstwo londyńczyków. Godna uwagi jest jednak efektowna wiktoria Brentford nad Mewami (2:0), ale mimo wszystko typujemy triumf faworyta. Nasz typ: wygrana Chelsea.

Brentford FC – Chelsea FC, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Christian Norgaard, Pontus Jansson, Thomas Strakosha oraz Aaron Hickey. Z kolei w ekipie z Londynu wyłączeni z gry są: Wesley Fofana, N’Golo Kante, Reece James, Hakim Ziyech oraz Thiago Silva.

Brentford FC – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Franka przystąpią do środowej batalii po przerwaniu serii trzech meczów bez zwycięstwa. W miniony piątek Brentford w pokonanym polu pozostawiło Brighton Howe & Albion (2:0). Była to dopiero druga wiktoria tej ekipy od 3 września.

Drużyna ze Stamford Bridge ma z kolei za sobą zwycięstwo nad Aston Villa (2:0). Była to piąta z rzędu wygrana Chelsea. Wcześniej londyńczycy pozostawili w pokonanym polu między innymi AC Milan (2:0) i Wolverhampton (3:0). Warte uwagi jest to, że ekipa z Londynu nie straciła bramki w żadnym z czterech ostatnich bojów.

Brentford FC – Chelsea FC, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w kwietniu tego roku. Wówczas Brentford rozbiło Chelsea (4:1). Ogólnie jednak w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami aż cztery razy górą byli zawodnicy The Blues.

Brentford FC – Chelsea FC, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Thomasa Franka w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Brentford FC – Chelsea FC, przewidywane składy

Brentford: Raya – Ajer, Pinnock, Mee, Henry, Jensen, Janelt, Onyeka, Mbeumo, Toney, Wissa

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Sterling, Mount, Aubameyang.

Brentford FC – Chelsea FC, transmisja meczu

Mecz Brentford – Chelsea nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne tylko na platformie Viaplay. Potyczka zacznie się w środę o godzinie 20:30.

