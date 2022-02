Brazylia – Paragwaj: typy, kursy, zapowiedź (02.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Brazylia – Paragwaj: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata. W kolejnych spotkaniu eliminacji na katarski mundial Canarinhos zmierzą się z jedną z najsłabszych drużyn w stawce – z Paragwajem.



Brazylia el. MŚ 2022

02.02.2022 01:30 Mineirao (Belo Horizonte)

Brazylia

Brazylia – Paragwaj, typy i przewidywania

Brazylia jest już pewna awansu, Paragwaj szans na występ w Katarze praktycznie już nie ma. W środowym pojedynku obu drużyn nie spodziewamy się wielkich emocji. Canarinhos z pewnością będą chcieli wygrać przed własną publicznością, ale Paragwaj również będzie chciał potwierdzić, że jest niewygodnym rywalem dla Canarinhos.

My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia i pójdziemy inną drogą. W 9 z ostatnich 10 wyjazdowych spotkań Paragwaju pierwsza połowa kończyła się remisem i na taki scenariusz stawiamy w tym meczu. Nasz typ: remis do przerwy

Brazylia – Paragwaj, ostatnie wyniki

Reprezentacja Brazylii już od dawna jest pewna udziału w turnieju finałowym mistrzostw świata, które w grudniu odbędą się w Katarze. W ostatnich eliminacyjnych spotkaniach gra tym samym o przysłowiową “pietruszkę”, ale wcale nie zamierza ułatwiać zadania rywalom. Kilka dni temu przekonał się o tym trzeci w tabeli Ekwador, który grając przed własną publicznością zdobył tylko jeden punkt, choć wygrana znacznie przybliżyłaby go do awansu. Dla Brazylii był to drugi z rzędu remis w eliminacjach, bowiem w ostatnim meczu w ubiegłym roku zremisowała bezbramkowo z Argentyną.

Reprezentacja Paragwaju szans na występy w Katarze już raczej nie ma. W całych eliminacjach odniosła tylko dwa zwycięstwa, a w ostatnich pięciu meczach zapisała na swoje konto tylko jeden punkt. W rozegranym w ubiegłym tygodniu spotkaniu przegrała u siebie 0:1 z Paragwajem.

Brazylia – ostatnie 5 meczów 27.01.2022 Ekwador – Brazylia 1:1 (el. MŚ)

17.11.2021 Argentyna – Brazylia 0:0 (el. MŚ)

12.11.2021 Brazylia – Kolumbia 1:0 (el. MŚ)

– Kolumbia 1:0 (el. MŚ) 15.10.2021 Brazylia – Urugwaj 4:1 (el. MŚ)

– Urugwaj 4:1 (el. MŚ) 10.10.2021 Kolumbia – Brazylia 0:0 (el. MŚ) Paragwaj – ostatnie 5 meczów 28.01.2022 Paragwaj – Urugwaj 0:1 (el. MŚ)

0:1 (el. MŚ) 17.11.2021 Kolumbia – Paragwaj 0:0 (el. MŚ)

12.11.2021 Paragwaj – Chile 0:1 (el. MŚ)

0:1 (el. MŚ) 14.10.2021 Boliwia – Paragwaj 4:0 (el. MŚ)

– Paragwaj 4:0 (el. MŚ) 11.10.2021 Chile – Paragwaj 2:0 (el. MŚ)

Brazylia – Paragwaj, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku, zakończył się wygraną 2:0 Brazylii. Na listę strzelców wpisywali się Neymar i Lucas Paqueta.

Wcześniej Paragwaj bardzo często stawiał Canarinhos trudne warunki. W regulaminowym czasie gry Brazylii, biorąc pod uwagę również ostatni mecz, udało się wygrać tylko dwa z siedmiu ostatnich pojedynków.

Brazylia – Paragwaj, spotkania bezpośrednie (H2H)

09.06.2021 el. MŚ Paragwaj 0:2 Brazylia 28.09.2019 Copa America Brazylia 0:0 k. 4:3 Paragwaj 29.03.2017 el. MŚ Brazylia 3:0 Paragwaj 30.03.2016 el. MŚ Paragwaj 2:2 Brazylia 27.06.2015 Copa America Brazylia 1:1 k. 3:4 Paragwaj

Brazylia – Paragwaj, kursy bukmacherskie

Brazylia – Paragwaj, przewidywane składy

Reprezentacja Brazylii do najbliższego spotkania przystąpi bez dwóch pauzujących zawodników – Emersona i Edera Militao. Niewykluczone, że szansę odpoczynku od trenera Tite otrzyma również Thiago Silva.

W zespole Paragwaju ze względu na kartki nie wystąpią Gustavo Gomez i Matias Rojas.

Brazylia: Ederson – Alves, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Fred, Casemiro – Antony, Coutinho, Vinicius – Jesus

Paragwaj: Silva – Escobar, Martinez, Alonso, Arzamendia – Ojeda, Villasanti, Sanchez, Almiron – Gonzalez, Sanabria

Brazylia – Paragwaj, transmisja meczu

Z meczu Brazylia – Paragwaj transmisja “na żywo” w polskiej telewizji będzie prowadzona tylko z drugiej połowy i obejrzymy ją na kanale TVP Sport.

