Borussia Dortmund – FC Koeln: typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości, że Borussia Dortmund zatriumfuje w sobotnim pojedynku. Wygrała ona każdy z pięciu poprzednich meczów na własnym obiekcie. Z kolei Koeln po raz ostatni zwyciężyło na wyjeździe w Bundeslidze 3 września. Nasz typ: wygrana BVB.

Borussia Dortmund – FC Koeln: sytuacja kadrowa

Edin Terzic przy ustalaniu składu musi pominąć trzech kontuzjowanych zawodników. Urazy leczą: Julian Brandt, Youssoufa Moukoko oraz Karim Adeyemi. Za nadmiar kartek pauzuje zaś Emre Can.

Steffen Baumgart także nie ma pełnego komfortu w wyborze składu. Problemy zdrowotne mają między innymi: Mark Uth, Jan Thielmann oraz Florian Dietz.

Borussia Dortmund – FC Koeln: ostatnie wyniki

Marzec rozpoczął się dobrze dla BVB. Borussia pokonała RB Lipsk, czyli czołowy klub Bundesligi. Później nadeszły jednak dwa rozczarowujące starcia. Dortmundczycy polegli z Chelsea i odpadli z Ligi Mistrzów. Ostatnio nie potrafili zaś pokonać w derbach Schalke. Remis oznaczał, że gracze Edina Terzicia mają dwa oczka mniej, niż prowadzący w tabeli Bayern.

Mniej więcej w połowie lutego Koeln ograło Eintracht 3:0. Później u Koziołków pojawił się poważny problem ze skutecznością. Zespół ten nie strzelił gola w żadnym z czterech ostatnich meczów. Koeln wywalczyło w nich tylko 1 na 12 możliwych punktów, przez co jest dwunastym zespołem w tabeli Bundesligi.

Borussia Dortmund – FC Koeln: historia

W październiku ubiegłego roku miał miejsce ostatni bezpośredni mecz tych drużyn. Borussia prowadziła w Kolonii 1:0. Finalnie po pełną pulę sięgnęło jednak Koeln, które zwyciężyło 3:2.

Borussia Dortmund – FC Koeln: kursy bukmacherów

Borussia Dortmund – FC Koeln: kto wygra mecz?

Borussia Dortmund – FC Koeln: przewidywane składy

Borussia Dortmund – FC Koeln: transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 18 marca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

