Bayern – Koeln, typy i przewidywania

Bayern Monachium wywiesił białą flagę, jeśli chodzi o rywalizację o mistrzostwo Niemiec. Thomas Tuchel zdążył już pogratulować tytułu Bayerowi Leverkusen, co oznacza, że Bawarczycy w pełni skupiają się na Lidze Mistrzów. W środku tygodnia rywalizowali z Arsenalem w ramach pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Za kilka dni odbędzie się rewanż, a w międzyczasie zagrają na Allianz Arena z FC Koeln. Można spodziewać się, że Tuchel pośle do gry głównie rezerwowych, tak aby najważniejsi piłkarze odpoczęli przed spotkaniem z Arsenalem.

FC Koeln wciąż ma szanse na utrzymanie w Bundeslidze. To sobotni goście będą bardziej zdeterminowani, aby osiągnąć korzystny wynik, a takowym z pewnością byłaby zdobycz punktowa z Bayernem Monachium. Mając na uwadze okoliczności nadchodzącego meczu, nie należy odbierać szans przedostatniej drużynie w tabeli. Mój typ – Koeln nie przegra.

Bayern – Koeln, ostatnie wyniki

Bayern Monachium może zaliczyć wyjazd na Emirates Stadium do udanych. W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów faworytem był Arsenal, który został przez Bawarczyków zatrzymany (2-2). Zareagowali oni tym samym pozytywnie na dwie ostatnie ligowe porażki – najpierw w hicie z Borussią Dortmund (0-2), a później także przeciwko Heidenheim (2-3). Bayern w ten weekend może stracić matematyczne szanse na mistrzostwo kraju – na sześć kolejek przed końcem sezonu traci aż 16 punktów do liderującego Bayeru.

FC Koeln walczy o utrzymanie w Bundeslidze. Dwa ostatnie mecze przyniosły zdobycz punktową w postaci czterech “oczek” – najpierw udało się zremisował z Augsburgiem (1-1), a później pokonać Bochum (2-1). Była to udana odpowiedź na bardzo wysoką przegraną w rywalizacji z Lipskiem (1-5). Koeln zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a bezpieczne Bochum jest oddalone o cztery punkty.

Bayern – Koeln, historia

FC Koeln w ciągu pięciu ostatnich bezpośrednich meczów nie dało rady ograć Bayernu Monachium. W pierwszej części tego sezonu Bawarczycy wygrali na wyjeździe 1-0 po trafieniu Harry’ego Kane’a. Na triumf na Allianz Arena Koeln czeka natomiast aż od 2009 roku.

Bayern – Koeln, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium to wyraźny faworyt w oczach bukmacherów. Kurs na wygraną sobotnich gospodarzy wynosi najczęściej raptem 1.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa FC Koeln jest to natomiast nawet aż 11.30. Kurs na remis waha się między 7.00 a 7.60.

Bayern – Koeln, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład FC Koeln Timo Schultz Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład FC Koeln Timo Schultz Rezerwowi ▼ 4 Matthijs de Ligt 6 Joshua Kimmich 13 Eric Choupo-Moting 15 Eric Dier 17 Bryan Zaragoza 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 34 Lovro Zvonarek 39 Mathys Tel 2 Benno Schmitz 3 Dominique Heintz 9 Luca Waldschmidt 17 Leart Paqarada 18 Rasmus Carstensen 20 Philipp Pentke 38 Elias Bakatukanda 42 Damion Downs

Bayern – Koeln, kto wygra?

Bayern – Koeln, transmisja meczu

Sobotni mecz 29. kolejki Bundesligi między Bayernem Monachium a FC Koeln rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

