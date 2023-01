Pressfocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt: typy i kursy na mecz Bundesligi. Dwa remisy z rzędu w przypadku Bawarczyków to o dwa za dużo. Kibice są rozczarowani forma zespołu w rundzie wiosennej, a w najbliższym spotkaniu przyjdzie im się na domiar złego zmierzyć z mocnym Eintrachtem.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

W meczach z RB Lipsk i FC Koeln Bayern Monachium kreował wiele groźnych akcji bramkowych, jednak nie umiał ich wykorzystać. W efekcie tego Die Roten zanotowali jedynie dwa remisy, a ich przewaga w tabeli ligowej nad Unionem Berlin stopniała do dwóch punktów. Julian Nagelsmann zdaje sobie sprawę, że zarząd się niecierpliwi, a Bawarczycy potrzebują wreszcie zwycięstwa. Dlatego też spodziewamy się zobaczyć w sobotę zespół wyjątkowo zmotywowany.

Niewielka różnica punktowa między Bayernem i Eintrachtem wskazuje, jak dobry sezon rozgrywają Orły. Zespół jest niepokonany od 29 października, kiedy to przegrał na własnym stadionie z Borussią Dortmund. Od tamtej pory zanotował w oficjalnych meczach cztery zwycięstwa i dwa remisy. Zespół przede wszystkim może liczyć na znakomitego w tym sezonie Randala Kolo Muaniego, który jest liderem formacji ataku. Jeśli Francuz nie zejdzie poniżej swojego poziomu w sobotę, Bayern może mieć spore problemy w defensywie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Bayern od momentu powrotu do rozgrywek ligowych nie zanotował jeszcze zwycięstwa, co mocno boli działaczy. O ile jeszcze spotkanie z Lipskiem było mocno wyrównane, o tyle brak zwycięstwa nad FC Koeln, wobec tak dużej liczby sytuacji bramkowych był nie do zaakceptowania.

Sobotni rywale Bawarczyków zmagania w rundzie wiosennej rozpoczęli od łatwego zwycięstwa nad Schalke. Zespół z Gelsenkirchen jest zdecydowanie najgorszą drużyną obecnego sezonu, toteż zwycięstwo 3:0 i tak nie było aż tak wysokie. Przed tygodniem Orły tak skuteczne już nie były i zremisowały 1:1 z Freiburgiem.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

Bayern już do końca sezonu nie będzie mógł liczyć na Manuela Neuera, którego w bramce zastąpił Yann Sommer. Niezdolni do gry pozostają również Lucas Hernandez, Sadio Mane, Noussair Mazraoui i Bouna Sarr. Wszystko wskazuje na to, że na ławce pozostanie Leon Goretzka, podobnie z resztą jak Serge Gnabry.

Sporą stratą dla gości jest niedyspozycja Kevina Trappa, który zmaga się z chorobą. Oprócz Niemca niedostępni dla trenera są Dina Ebimbe Luca Pellegrini i Marcel Wenig.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, historia

Poprzednie starcie zakończyło się całkowitym pogromem. Bayern Monachium wygrał z Eintrachtem aż 6:1, wykorzystując słabość rywala. Było to tylko jedno z wielu wysokich zwycięstwa Bawarczyków nad Orłami w ostatnich latach. Patrząc po poprzednich pięciu pojedynkach, Eintrachtowi udawało się postawić. Orły wygrały dwa z nich – jedno w Monachium i jedno we Frankfurcie. Nie należy zatem przekreślać ich szans na starcie.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, kto wygra

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt, transmisja

Prawa do transmisji Bundesligi posiada platforma Viaplay. To właśnie na niej obejrzycie spotkanie Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt. Początek rywalizacji w sobotę 28 stycznia o godzinie 18:30.

