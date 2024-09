Bayern Monachium – Dinamo Zagrzeb: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2024)

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Dinamo: typy bukmacherskie

W nadchodzącym spotkaniu Bayern Monachium musi poradzić sobie z łatką zdecydowanego faworyta. Nie ma co się oszukiwać, że Dinamo Zagrzeb to jedna z najsłabszych drużyn obecnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli spojrzeć na potencjał obu drużyn, a także znakomitą formę Die Roten można spodziewać się jednostronnego spotkania z dużą liczbą goli. Dlatego uważam, że we wtorek na Allianz Arena podopieczni Vincenta Kompany’ego podtrzymają dyspozycję i zdobędą minimum trzy gole: Mój typ: Bayern powyżej 2.5 goli.

Bayern – Dinamo: ostatnie wyniki

Vincent Kompany bardzo dobrze rozpoczął przygodę w roli trenera Bayernu Monachium. Z nowym szkoleniowcem na ławce Bawarczycy wygrali wszystkie trzy mecze nowego sezonu. Najpierw drużyna z Allianz Arena wygrała z VfL Wolfsburg (3:2), a później zdobyła komplet punktów z Freiburgiem (2:0). W ostatni weekend Bayern wysoko wygrał z beniaminkiem ligi Holstein Kiel (6:1). Obecnie podopieczni 38-latka zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 9 punktów.

Dinamo Zagrzeb również nie ma powodów do zmartwień po otwarciu sezonu. Chorwacki gigant, choć przegrał w weekend z Hajdukiem Split (0:1), to wcześniej odniósł cztery zwycięstwa i raz zremisował. Strata punktów przytrafiła się w zremisowany meczu z Rijeką, gdzie padł remis (1:1). Natomiast triumf zespół z Zagrzebia mógł świętować w starciach m.in. z Goricą (2:1), Sibenikiem (3:0) czy Osijek (2:1).

Bayern – Dinamo: historia

W przeszłości Bayern Monachium rywalizował z Dinamo Zagrzeb tylko dwukrotnie. Miało to miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem Bawarczyków bez straty bramki. U siebie Die Roten wygrali (5:0), a w delegacji pokonali zespół z Chorwacji wynikiem (2:0).

Bayern – Dinamo: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że Bayern Monachium będzie zdecydowanym faworytem meczu z Dinamo Zagrzeb. Bukmacherzy wierzą, że siła niemieckiego zespołu oraz gra przed własną publicznością wystarczą, aby zgarnąć komplet punktów na start Ligi Mistrzów.

Bayern – Dinamo: kto wygra?

Bayern – Dinamo: przewidywane składy

Bayern: Neuer – Kimmich, Kim, Upamecano, Guerreiro – Pavlovic, Palhinha – Coman, Musiala, Gnabry – Kane

Dinamo: Nevisitic – Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel – Ademi, Sucic – Cordoba, Baturina, Pjaca – Petković

Bayern – Dinamo: transmisja meczu

Mecz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Dinamo Zagrzeb odbędzie się we wtorek (17 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz Canal+ Family. Ponadto rywalizację będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do meczu można uzyskać, kupując abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie.

