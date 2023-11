Bayern - Heidenheim: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy do sobotniego spotkania przystąpią w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Bardzo prawdopodobne, że na Allianz Arena obejrzymy kilka goli.

IMAGO/Laci Perenyi Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium FC Heidenheim Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 21:23 .

Bayern – Heidenheim, typy bukmacherskie

W sobotnim meczu na Allianz Arena trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż wygrana Bayernu Monachium. Rywale Bawarczykom w ostatnich tygodniach przekonali się o ich niesamowitej sile ofensywnej i Heidenheim może być ich kolejną ofiarą. Świetną formę strzelecką prezentuje również Harry Kane, który w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach kompletował hattricki. Wielce prawdopodobne jest, że reprezentant Anglii dopisze do swojego dorobku kolejne trafienia. Ja stawiam, że piłka po uderzeniach Kane’a przynajmniej dwukrotnie znajdzie drogę do bramki. Mój typ: co najmniej dwa gole Kane’a

Bayern – Heidenheim, ostatnie wyniki

Bayern w obecnym sezonie ligowym pozostaje niepokonany, ale bilans ośmiu zwycięstw i dwóch remisów pozwala mu jak na razie zajmować drugie miejsce w tabeli, za plecami Bayeru Leverkusen. Bawarczycy liczą, że już wkrótce wskoczą na fotel lidera, ale potrzebują do tego kolejnych wygranych i potknięcia obecnego lidera. W sobotę drużyna Thomasa Tuchela zagra o piątą ligową wygraną z rzędu, po tym jak w ostatnich tygodniach wygrywała z Freiburgiem (3:0 u siebie), Mainz (3:1 na wyjeździe), Darmstadt (8:0 u siebie) i Borussią Dortmund (4:0 na wyjeździe). We wspomnianych czterech spotkaniach Bayern zdobył aż 18 bramek.

W mijającym tygodniu Bayern zapewnił sobie również pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów. Po wygranej 2:1 nad Galatasaray Bawarczycy mają bowiem na koncie komplet 12 punktów i nie muszą się martwić miejscem w fazie pucharowej.

W sobotę na Allianz Arena zawita ekipa FC Heidenheim, której celem na ten sezon jest wywalczenie utrzymania. Aktualnie ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W dziesięciu dotychczasowych spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa, zanotowała jeden remis i doznała sześciu porażek. W ostatniej kolejce Heidenheim sprawiło sensację i pokonało 2:0 trzeci w tabelio Stuttgart.

Bayern – Heidenheim, historia

Obie drużyny nie miały miały jeszcze okazji mierzyć się na ligowych boiskach, ale w 2019 roku stoczyły niesamowity pojedynek w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Heidenheim postawiło utytułowanemu rywalom bardzo trudne warunki i zmusiło go do ogromnego wysiłku. Ostatecznie górą był Bayern, który wygrał to spotkanie 5:4. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się wówczas Robert Lewandowski.

Bayern – Heidenheim, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana Bayernu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.08. Rozważając natomiast typ na sensację, jaką byłaby wygrana Heidenheim, można liczyć na kursy 22.50-28.00. Taki typ warto jednak zabezpieczyć zakładem bez ryzyka o wartości 100 zł, którzy możesz otrzymać podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – Heidenheim, kto wygra?

Bayern – Heidenheim, przewidywane składy

Na liście nieobecnych w zespole Bayernu znajduje się trzech zawodników. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli pojawić się Jamal Musiala i Mathijs de Ligt, natomiast za czerwoną kartkę pauzuje Joshua Kimmich.

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Heidenheim Frank Schmidt Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Heidenheim Frank Schmidt Rezerwowi ▼ 11 Kingsley Coman 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 2 Marnon Busch 4 Tim Siersleben 9 Stefan Schimmer 11 Denis Thomalla 16 Kevin Sessa 17 Florian Pick 19 Jonas Föhrenbach 20 Nikola Dovedan 22 Vitus Eicher Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Heidenheim Frank Schmidt Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Heidenheim Frank Schmidt Rezerwowi ▼ 11 Kingsley Coman 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 2 Marnon Busch 4 Tim Siersleben 9 Stefan Schimmer 11 Denis Thomalla 16 Kevin Sessa 17 Florian Pick 19 Jonas Föhrenbach 20 Nikola Dovedan 22 Vitus Eicher

Bayern – Heidenheim, transmisja meczu

Spotkanie 11. kolejki Bundesligi Bayern – Heidenheim odbędzie się w sobotę (11 listopada) o godzinie 15:30. Mecz będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.

