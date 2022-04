PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman i Marco Reus

Bayern – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Bundesligi. W sobotę czeka nas mecz na szczycie tabeli niemieckiej ekstraklasy. Bawarczycy staną w nim przed szansą na zapewnienie sobie dziesiątego z rzędu mistrzowskiego tytułu. Goście z Dortmundu będą chcieli temu zapobiec. Na Allianz Arena emocji nie powinno zabraknąć.

Allianz Arena 1. Bundesliga Bayern Monachium Borussia Dortmund 1.42 5.80 7.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 08:04 .

Bayern – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

W roli faworyta na murawę w sobotę wybiegną podopieczni Juliana Nagelsmanna. Bayern w ostatnich sezonach świetnie radził sobie w konfrontacjach z Borussią Dortmund, a w ostatnich siedmiu meczach zawsze zdobywał jedną bramkę więcej od rywali. Choć Borussia w pięciu ostatnich meczach przeciwko Bayernowi zdobyła dziewięć bramek, zdobywając przynajmniej jednego gola w każdym z nich, nie zdołała zdobyć nawet punktu. Obie drużyny gwarantują w ostatnim czasie świetne, obfitujące w bramki widowiska i tego samego spodziewamy się w sobotę. Nasz typ: BTTS.

Bayern – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Sprawa mistrzowskiego tytułu w sezonie 2021/22 jest przesądzona. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu Bayern prowadzi w ligowej tabeli, mając dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią. Goście z Dortmundu mogą jedynie odłożyć koronację Bawarczyków. Bayern oficjalnie mistrzem zostanie tylko w przypadku zwycięstwa.

Drużyna Juliana Nagelsmanna wygrała cztery ostatnie ligowe spotkania, pozostawiając w pokonanym polu kolejno Union Berlin (4:0), SC Freiburg (4:1), FC Ausgburg (1:0) i Arminię Bielefeld (3:0). W międzyczasie Bawarczycy w fatalnym stylu pożegnali się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, niespodziewanie przegrywając w ćwierćfinałowym dwumeczu z Villarreal (0:1 na wyjeździe, 1:1 u siebie). Niepowodzenie na europejskiej arenie, a także pozostawiający wiele do życzenia styl gry prezentowany przez Bayern, sprawiają, że w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać doniesienia kwestionujące przyszłość Nagelsmanna na stanowisku trenera.

Borussia Dortmund jest już praktycznie pewna zakończenia sezonu na drugim miejscu w tabeli, bowiem jej przewaga nad trzecim RB Lipsk wynosi dziewięć punktów. Drużyna z Signal Iduna Park ponownie nie zdołała podjąć rywalizacji z Bayernem o odebranie mu mistrzowskiego tytułu, doznając większej liczby potknięć w trakcie sezonu. Do sobotniego spotkania w Monachium drużyna Marco Rose przystąpi podbudowana ostatnią efektowną wygraną 6:1 nad Wolfsburgiem przed własną publicznością. Tydzień wcześniej jedenastka z Dortmundu uporała się również ze Stuttgartem (2:0 na wyjeździe).

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Bayern – Borussia Dortmund, prawdopodobieństwo wygranej

Bayern – Borussia Dortmund, historia

Historia pojedynków obu drużyn na boiskach Bundesligi jest bardzo bogata. Obie drużyny w ligowej rywalizacji mierzyły się ze sobą już 105 razy. Niemal połowa z tych pojedynków, a dokładnie 51, zakończyło się wygranymi Bayernu. Borussia może się pochwalić 25 zwycięstwami.

W ostatnich sezonach rywalizacja ta została zdominowana przez Bayern. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Bayern wygrał siedem ostatnich meczów. Borussia ostatnią okazję do radości po zwycięstwie nad Bawarczykami miała w sierpniu 2019 roku, gdy wygrała 2:0 w meczu o Superpuchar Niemiec.

W meczach z udziałem tych zespołów nie można się również nudzić. W ostatnich pięciu konfrontacjach padały co najmniej cztery gole. Pięć obejrzeliśmy w ostatniej konfrontacji, która miała miejsce 4 grudnia ubiegłego roku. Bayern wygrał wówczas w Dortmundzie 3:2, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski.

Bayern – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości co do tego kto jest faworytem sobotniego spotkania na Allianz Arena. Zdecydowanie stawiają na drużynę Bayernu, a kursy na zwycięstwo gości przekraczają nawet 7.00.

Bayern – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa obu drużyn przed sobotnim meczem bardzo się różni. O dużym komforcie może mówić trener Julian Nagelsmann, do którego dyspozycji nie będzie tylko trzech zawodników – Corentin Tolisso, Bouna Sarr i Omar Richards. W składzie Bayernu powinni się natomiast znaleźć Kingsley Coman i Lucas Hernandez, którzy nie wystąpili przed tygodniem przeciwko Arminii.

Znacznie ograniczone pole manewru, ze względu na liczne problemy zdrowotne, ma natomiast trener Borussii Marco Rose. Już wcześniej wyłączeni z gry byli Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna i Axel Witsel, a ostatnio dołączył do nich pierwszy bramkarz Gregory Kobel. To niejedyne zmartwienie gości, bowiem pod znakiem zapytania stoją występy Donyella Malena i Thoragana Hazarda.

Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Mueller, Musiala – Lewandowski

Dortmund: Hitz – Pongracic, Akanji, Zagadou – Can, Bellingham – Wolf, Guerreiro – Brandt, Reus – Haaland

Bayern – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Prawami do transmisji meczów Bundesligi w Polsce dysponuje platforma streamingowa Viaplay, która jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Aby uzyskać dostęp konieczne jest wykupienie subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 zł.

