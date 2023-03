IMAGO / Moritz Müller Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayer – Bayern, typy i przewidywania

Obie drużyny są w wysokiej formie, co sprawia, że niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Więcej atutów po swojej stronie mają jednak Bawarczycy i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to powinni wywieźć z Leverkusen komplet punktów. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na zwycięstwo Bayernu. Nasz typ: wygrana Bayernu

Bayer – Bayern, sytuacja kadrowa

Gospodarze do niedzielnego hitu kolejki przystąpią bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Aranguiza i Luneva. Tymczasem Bayern do Leverkusen przyjedzie bez trzech piłkarzy – Choupo-Motinga, Hernandeza i Neuera.

Bayer – Bayern, ostatnie wyniki

Niedzielne spotkanie na BayArena będzie pojedynkiem dwóch drużyn znajdujących się w wysokiej formie. Bayer Leverkusen w dwóch ostatnich ligowych meczach zapisał na swoje konto komplet punktów wygrywając 4:1 z Herthą Berlin i 3:2 z Werderem Brema. W międzyczasie awansował również do ćwierćfinału Ligi Europy. W rozgrywanym w ramach 1/8 finału dwumeczu dwukrotnie pokonał Ferencvaros Budapeszt (2:0 u siebie, 2:0 na wyjeździe).

Bawarczycy również mogą się pochwalić czterema wygranymi z rzędu. Bayern w lidze wygrał trzy ostatnie mecze – 3:0 z Unionem Berlin. 2:1 ze Stuttgartem i 5:3 z Augsburgiem. Zrealizował również swój cel, jeżeli chodzi o rywalizację w Lidze Mistrzów. W 1/8 finału dwukrotnie pokonał faworyzowane Paris Saint-Germain i zameldował się w ćwierćfinale.

Bayer – Bayern, historia

Obie drużyny, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, stoczyły ze sobą już 97 pojedynków. Bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla Bayernu, który ma na koncie 59 zwycięstw. Jedenastka z Leverkusen zapisała na swoje konto 19 wygranych, a pozostałych 19 meczów zakończyło się remisem.

Jesienne spotkanie na Allianz Arena zakończyło się wysoką wygraną 4:0 Bayernu. Na listę strzelców wpisywali się Sane, Musiala, Mane i Mueller.

Bayer – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem do zdobycia trzech punktów jest Bayern. Kursy na wygraną bawarskiego zespołu oscylują w okolicy 1.60. Przy okazji tego meczu zwracamy uwagę na oferowany przez STS zakład bez ryzyka 100 zł, który można wykorzystać na dowolny kupon. Otrzymanie zakładu bez ryzyka jest możliwe rejestracji za pośrednictwem naszej strony. Warunek to podanie podczas zakładania konta STS kodu promocyjnego GOAL.

Bayer – Bayern, kto wygra?

Bayer – Bayern, przewidywane składy

Bayer – Bayern, transmisja meczu

Mecz Bayer – Bayern rozegrany zostanie w niedzielę (19 marca) o godzinie 17:30. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Zupełnie za darmo niedzielny mecz Bundesligi będzie można oglądać dzięki usłudze STS TV. Warunkiem jest posiadanie konta lub jego zarejestrowanie z kodem promocyjnym GOAL. Dodatkowo w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem należy zagrać dowolny kupon.

