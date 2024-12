FC Barcelona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami absolutny hit hiszpańskiej ekstraklasy. Liczymy na wielkie emocje. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższą sobotę, 21 grudnia o godzinie 21:00.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

FC Barcelona Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 grudnia 2024 16:06 .

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

FC Barcelona podejmie na własnym stadionie Atletico Madryt w meczu 18. kolejki La Ligi. To zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Sytuacja w ligowej tabeli jest bardzo ciekawa, ponieważ aktualnie obie drużyny mają na swoim koncie po 38 punktów.

Lepszy bilans bramkowy posiadają jednak gospodarze, więc goście muszą wygrać, żeby zasiąść na fotelu lidera. Czy Robert Lewandowski i spółka zatrzymają rozpędzoną maszynę Diego Simeone? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 21:00.

Warto dodać, że Atletico oraz Real mają rozegrany mecz mniej od Dumy Katalonii.

Drużyna z Madrytu jest w lepszej formie od ekipy z Barcelony. Uważam, że Los Colchoneros mogą wreszcie pokazać wyższość nad Blaugraną, pomimo niekorzystnego bilansu spotkań bezpośrednich. Mój typ: zwycięstwo Atletico Madryt.

FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w dużo gorszej sytuacji kadrowej od gości. Tego dnia Hansi Flick nie skorzysta z Andreasa Christensena, Marca Bernala, Marca-Andre ter Stegena, Lamine Yamala oraz Ansu Fatiego. Raphinha odczuwa dyskomfort fizyczny, ale powinien się wykurować na sobotni hit. W zespole prowadzonym przez Diego Simeone może zabraknąć jedynie Alexandra Sorlotha, który opuścił ostatnią sesję treningową.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Andreas Christensen Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Marc Bernal Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2025 Marc-Andre ter Stegen Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Lamine Yamal Uraz kostki Początek stycznia 2025 Raphinha Fizyczny dyskomfort Niepewny Ansu Fati Uraz ścięgna udowego Powrót do treningów

Kontuzje Atletico Madryt Zawodnik Powrót Alexander Sørloth Uraz głowy Początek stycznia 2025

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Zespół Blaugrany jest w słabej formie, jeżeli weźmiemy pod lupę hiszpańską ekstraklasę – w ostatnich pięciu starciach zanotował tylko jedną wygraną. Dwa poprzednie mecze Dumy Katalonii we wszystkich rozgrywkach to porażka 0:1 z Leganes w La Lidze oraz zwycięstwo 3:2 nad Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.

Drużyna Los Rojiblancos jest na drugim biegunie i może pochwalić się jedenastoma triumfami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. W ostatnim czasie podopieczni Diego Simeone poradzili sobie z Getafe (1:0) na ligowym podwórku oraz pewnie pokonali Slovana Bratysława (3:1) na europejskich boiskach.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

FC Barcelona kompletnie nie leży Atletico Madryt, co pokazuje historia bezpośrednich meczów. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć spotkań między tymi ekipami, to odnotujemy… pięć zwycięstw drużyny z Katalonii. W tym czasie zespół ze stolicy Hiszpanii nie zaliczył ani jednej wygranej, a ponadto nie padł żaden remis.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka, która będzie miała przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.85, z kolei typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 3.75. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.70. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

FC Barcelona Atletico Madryt 1.85 3.70 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 grudnia 2024 16:06 .

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

FC Barcelona Marcus Sorg Atletico Madryt Diego Simeone FC Barcelona Marcus Sorg 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 4 Ronald Araujo 6 Gavi 10 Ansu Fati 14 Pablo Torre 15 Andreas Christensen 16 Fermín López 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 24 Eric García 25 Wojciech Szczesny 26 Ander Astralaga 32 Héctor Fort 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 1 Juan Musso 3 Cesar Azpilicueta 6 Koke 9 Alexander Sørloth 11 Thomas Lemar 12 Samuel Dias Lino 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 23 Reinildo Mandava 24 Robin Le Normand

FC Barcelona – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Atletico zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Atletico 0 Votes

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Pojedynek między Barceloną a Atletico Madryt w ramach 18. kolejki La Ligi będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Hitowe spotkanie obejrzysz na kanale Eleven Sports 1, gdzie zawody z wysokości trybun skomentują Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Ponadto mecz znajdziesz w serwisach streamingowych elevensports.pl, CANAL+ online i usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższą sobotę, 21 grudnia o godzinie 21:00.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.