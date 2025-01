dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barbastro – Barcelona, typy bukmacherskie

Trudno spodziewać się w tym pojedynku innego rozstrzygnięcia niż wygrana Barcelony i jej awans do dalszej fazy rozgrywek. Kursy na takie zdarzenie są jednak atrakcyjne. Rozważając typ na tem mecz rozważyłbym postawienie zakładu na wygraną Dumy Katalonii większą różnicą bramek. Warto również zwrócić uwagę na jedną z ofert bukmacherów. Superbet nowym klientom oferuje bonus 400 zł, jeżeli w meczu wystąpi Wojciech Szczęsny. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Bonus 400 zł za występ Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zadebiutuje w barwach Barcelony? Jest na to duża szansa. Tymczasem Superbet oferuje aż 400 zł bonusu, jeżeli Szczęsny pojawi się w sobotę na murawie. Jak odebrać taki bonus? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za 2 zł pierwszy zakład pojedynczy obejmujący dowolny zakład na mecz Barbastro – Barcelona (min. kurs 1.14) Jeżeli Szczęsny pojawi się na murawie, uzyskasz bonus w wysokości 400 zł

Barbastro – Barcelona, promocje

Promocja Superbet to niejedyna oferta, jaką legalni bukmacherzy przygotowali na sobotnie spotkanie. Warto zwrócić również uwagę na ofertę BETFAN, który oferuje 200 zł za udaną obronę Szczęsnego plus 100 zł za czyste konto.

Barbastro – Barcelona, ostatnie wyniki

UD Barbastro na co dzień występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym, ale nie wiedzie mu się tam najlepiej. Zespół zajmuje dopiero 16. miejsce w ligowej tabeli i jest poważnie zagrożone spadkiem. Należy jest zaznaczyć, że w grudniu drużyna spisywała się bardzo dobrze. W rozgrywkach ligowych zdobył siedem punktów na dziewięć możliwych. Wywalczyła również awans w Pucharze Króla, sprawiając sensację w starciu z Espanyolem Barcelona (2:0).

FC Barcelona 2024 rok zakończyła w bardzo słabym stylu. W lidze nie wygrała trzech ostatnich meczów, doznając przy tym dwóch porażek (0:1 z Leganes, 1:2 z Atletico Madryt). Kosztowało to Dumę Katalonii utratę pierwszego miejsca w ligowej tabeli. Teraz Duma Katalonii wkracza w bardzo intensywny okres, w którym poza występami w Pucharze Króla, czekają ją także mecze w Superpucharze Hiszpanii, La Lidze i Lidze Mistrzów.

Barbastro – Barcelona, historia

Co ciekawe nie będzie to pierwszy mecz tych drużyn w historii. Obie drużyny rywalizowały ze sobą w krajowym pucharze również w poprzednim sezonie. Wówczas Barbastro sprawiło Barcelonie sporo kłopotów. Ostatecznie obeszło się bez niespodzianki, bowiem Duma Katalonii wygrała 3:2.

Barbastro – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest oczywiście murowanym faworytem bukmacherów od zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Kursy wygraną Barcelony nie są atrakcyjne i nie przekraczają 1.14. Typując sensację w postaci wygranej Barbastro, można liczyć na kurs wynoszący nawet 19.0.

Barbastro – Barcelona, przewidywane składy

Z punktu widzenia polskich kibiców wydarzeniem tego spotkania powinien być debiut Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski do tej pory nie mia okazji do występu w barwach Barcelony, ale powinno się to zmienić w pucharowym pojedynku. Do składu po długiej przerwie spowodowanej kontuzją może wrócić z kolei Ronald Araujo.

Trener Hansi Flick w sobotę nie będzie miał do swojej dyspozycji kilku piłkarzy. Na murawie nie pojawią się Marc Bernal, Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen, Lamine Yamal, Dani Olmo i Pau Victor. Ostatni dwaj nie mogą wystąpić, ponieważ nie zostali na czas zarejestrowani przez klub.

Barbastro: Fabrega – I. Garcia, Arroyo, Santigosa – Bautista, Javito, Jaime, Barrera – El Haddadi, Prat, Albin

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, E. Garcia, Martin – De Jong, Torre – Fati, Gavi, F. Lopez – Torres

Barbastro – Barcelona, typ kibiców

Barbastro – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Barbastro – Barcelona odbędzie się w sobotę (4 stycznia) o godzinie 19:00. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport, a pojedynek skomentuje Jacek Laskowski.

Z meczu dostępna będzie również transmisja za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

