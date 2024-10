fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Avia – Ruch: typy bukmacherskie

Interesująco zapowiada się pierwsze wtorkowe starcie w ramach 1/16 finału Pucharu Polski, w którym Avia Świdnik zmierzy się z Ruchem Chorzów. 14-krotny mistrz Polski przystąpi potyczki w roli zdecydowanego faworyta, mając zamiar kontynuować passę zwycięstw w oficjalnych spotkaniach. Z kolei przedstawiciel Betclic 3. Ligi legitymuje się również trzema z rzędu wygranymi meczami, co skutkuje tym, że zespół Wojciecha Szacona wciąż liczy na to, że może włączyć się do gry o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Do krajowego pucharu obie ekipy podchodzą ze spokojem. Niemniej potencjał kadrowy 14-krotnego mistrza Polski sprawia, że można spodziewać się po chorzowianach tego, że zaczną zdobywanie bramek w Świdniku. Mój typ: Ruch będzie do przerwy prowadził – TAK.

Avia – Ruch: ostatnie wyniki

Zespół Wojciecha Szacona w ośmiu ostatnich spotkaniach przegrał tylko raz, gdy w roli gościa uległ Czarnym Połaniec (3:4). W ostatnich trzech występach Avia za każdym razem przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Drużyna ze Świdnika w trzech ostatnich kolejkach zdobyła 11 bramek, nie tracąc żadnej. Do wtorkowej rywalizacji przystąpi po przekonującym zwycięstwie z Siarką Tarnobrzeg (3:0).

Drużyna Dawida Szulczka ma z kolei za sobą cenną wygraną nad Wartą Poznań (2:1) w meczu dwóch spadkowiczów. Tym samym Ruch może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu, dzięki czemu w szeregach Niebieskich odżyły nadzieje związane z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. W roli gościa po zmianie szkoleniowca 14-krotny mistrz Polski w pięciu starciach zanotował trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Avia – Ruch: historia

Obie ekipy w oficjalnym spotkaniu zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej Avia nie miała okazji zagrać przeciwko Ruchowi.

Avia – Ruch: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Avii Świdnik kształtuje się w wysokości 4.50. Remis wyceniono na 4.90. Z kolei rozwiązanie na wygraną Ruchu Chorzów oszacowano na 1.58. Przy okazji meczu ekip Wojciecha Szacona i Dawida Szulczka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Avia – Ruch, typ kibiców

Avia – Ruch, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki najpewniej w swoim optymalnym zestawieniu. Z kolei ekipa z Chorzowa będzie musiała radzić sobie bez Filipa Starzyńskiego i Patryka Sikory.

Avia – Ruch, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Avia Świdnik – Ruch Chorzów zacznie się o godzinie 12:00 i będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Rywalizację można również śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy okazji informujemy, że na platformie można też oglądać spotkania PKO BP Ekstraklasy czy Ligi Mistrzów. Dostęp do takiej oferty można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

