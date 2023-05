IMAGO / osnapix Na zdjęciu: Borussia Dortmund

FC Augsburg – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Borussia jest zdecydowanym faworytem tego meczu i każdy inny wynik niż wygrana BVB będzie można uznać przynajmniej za niespodziankę. Za gośćmi z Dortmundu przemawia jakość piłkarska, pozycja w tabeli, ostatnie wyniki i bilans bezpośrednich meczów. Borussia ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu z Moenchengladbach oraz Wolfsburgiem, w których zdobyła łącznie aż jedenaście goli tracąc tylko dwa. Augsburg czyste konto zachował tylko raz w ostatnich dziesięciu spotkaniach. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

FC Augsburg – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Robert Gumny nie będzie mógł wystąpić w tym meczu z powodu zawieszenia za żółte kartki. Niepewny jest też występ Gikiewicza, który zmaga się z urazem. Ponadto kontuzjowani w zespole gospodarzy są Hahn, Strobl oraz Baumgartlinger. Jamie Bynoe-Gittens to z kolei jedyny zawodnik, którego na pewno nie zobaczymy w barwach Borussii. Występ Meuniera stoi pod znakiem zapytania.

FC Augsburg – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Augsburg przegrał w ostatniej kolejce z Bochum 2:3, a tydzień wcześniej skromnie pokonał 1:0 Union Berlin. Było to jednak jedyne ich zwycięstwo w ostatnich siedmiu spotkaniach (3R, 3P). Borussia z kolei notuje serię dwóch wygranych z rzędu: 5:2 z Moenchengladbach oraz 6:0 z Wolfsburgiem. Ponadto BVB jest niepokonana od sześciu spotkań, z których aż czterokrotnie zgarniała komplet punktów.

FC Augsburg – Borussia Dortmund, historia

Borussia nie przegrała z Augsburgiem od czterech kolejnych spotkań wygrywając aż trzy z nich. Gospodarze niedzielnego starcia na zwycięstwo z BVB czekają od 2020 roku.

FC Augsburg – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu 33. kolejki Bundesligi jest Borussia Dortmund. Typy na zwycięstwo BVB są dość niskie i wynoszą około 1,40. My z kolei zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

FC Augsburg – Borussia Dortmund, kto wygra

FC Augsburg – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FC Augsburg – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Pojedynek Augsburga z Borussią nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego meczu uprzednio należy wykupić abonament.

