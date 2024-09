Atletico Madryt – Valencia CF: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt Valencia CF Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 00:22 .

Atletico Madryt – Valencia, typy i przewidywania

Atletico Madryt, które rozpoczęło sezon 2024/25 bez porażki, w niedzielę zmierzy się z Valencią w ramach 5. kolejki La Liga. Gospodarze mają na swoim koncie osiem punktów po czterech meczach, podczas gdy Valencia zdobyła zaledwie jeden punkt i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w nowej kampanii.

Zdecydowanym faworytem meczu jest zespół Simeone, a solidna defensywa i korzystny bilans spotkań z Valencią stawiają ich w dobrej pozycji do zdobycia trzech punktów. Uważam, że nie będzie niespodzianki i komplet punktów zdobędą gospodarze. Mój typ: Wygrana Atletico Madryt.

Paweł Superbet 1.35 Wygrana Atletico Madryt Zagraj!

Atletico Madryt – Valencia, ostatnie wyniki

Podopieczni Diego Simeone rozpoczęli ligowy sezon od remisu z Villarreal (2:2), a następnie odnieśli pewne zwycięstwo (2:0) nad Gironą. Wydawało się, że Rojiblancos są na dobrej drodze, jednak bezbramkowy remis z beniaminkiem Espanyolem na własnym stadionie przyniósł pewną frustrację. Kluczowym momentem dla Los Colchoneros okazał mecz przeciwko Athletikowi Bilbao. Spotkanie długo przebiegało bez bramek i Atletico było blisko zanotowania kolejnego remisu. Jednak w doliczonym czasie gry rezerwowy Angel Correa zdobył decydującego gola, zapewniając pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie.

Z kolei Valencia miała nadzieję na lepszy start po zajęciu 10. miejsca w poprzednim sezonie. początek nowej kampanii przyniósł trzy porażki z Barceloną, Celtą Vigo i Athletic Bilbao. Dopiero remis z Villarreal (1:1) dał drużynie pierwszy punkt, choć Valencia zmarnowała okazję na więcej, grając przez ponad 20 minut w przewadze.

Atletico Madryt – Valencia, historia

W zeszłym sezonie Atletico Madryt pewnie pokonało Valencię na własnym stadionie (2:0), a bramki dla Rojiblancos zdobyli Samuel Lino i Memphis Depay. Mimo tej porażki, Nietoperze zdołały sprawić niespodziankę w meczu na własnym boisku, wygrywając (3:0). Patrząc jednak na pięć ostatnich bezpośrednich starć między tymi drużynami, Atletico wyraźnie dominuje – Rojiblancos wygrali aż cztery z tych spotkań. Historia wskazuje więc na przewagę zespołu Diego Simeone.

Atletico Madryt – Valencia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu Atletico Madryt – Valencia jest zespół prowadzony przez Diego Simeone. Kurs na triumf gospodarzy oscyluje na poziomie około 1.35. Remis został wyceniony na mniej więcej 4.90. Natomiast kurs na zwycięstwo Valencii wynosi około 4.90. Przy okazji tego starcia polecam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Atletico Madryt – Valencia, przewidywane składy

Atletico Madryt: Oblak – Le Normand, Gimenez, Azpilicueta- Llorente, Koke, De Paul, Lino – Griezmann, Gallagher – Sorloth

Valencia: Mamardashvili – Correia, Mosquera, Tarrega, Vazquez – Guillamon, Pepelu – Lopez, Almeida, Rioja – Gomez

Atletico Madryt – Valencia, sonda

Kto wygra mecz na stadionie Civitas Metropolitano? Atletico Madryt 0% Remis 0% Valencia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Atletico Madryt

Remis

Valencia

Atletico Madryt – Valencia, transmisja meczu

Mecz, w którym Atletico Madryt podejmie na Civitas Metropolitano Valencię, będzie transmitowany na kanale Eleven Sport 2. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (15 września) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.