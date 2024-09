Pressfocus Na zdjęciu: Jan Oblak

Atletico Madryt – RB Lipsk, typy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem meczu Ligi Mistrzów na Wanda Metropolitano będzie Atletico, co tylko sprzyja takiej drużynie jak Lipsk. Przyjedzie ona do Hiszpanii w celu sprawienia niespodzianki, na co z pewnością ma szansę. Wszak niemiecki klub właśnie w delegacji sprawił niespodziankę w postaci ogrania mistrza Niemiec. Sądzę, że w już piłkarzy Diego Simeone czeka trudny bój, który może zakończyć się brakiem kompletu punktów. Mój typ: remis.

Atletico Madryt – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Terminarz nie był atutem Atletico w pierwszych pięciu kolejkach La Liga. Los Colchoneros zmierzyli się z rewelacją ubiegłego sezonu Gironą, czy znanymi hiszpańskimi markami jak Athletic, Villarreal oraz Valencia. Diego Simeone i spółka uzbierali 11/15 punktów, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem.

Jeden mecz mniej w nogach ma Lipsk, który zdążył już awansować do kolejnej rundy krajowego pucharu. Zespół ten ograł także Bayer Leverkusen w rozgrywkach Bundesligi. Lipsk nie ustrzegł się jednak wpadki, więc aktualnie legitymuje się bilansem dwóch zwycięstw i jednego remisu.

Atletico Madryt – RB Lipsk, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz. Pojedynek ten miał miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów edycji 2019/2020. Był to pandemiczny sezon, a zatem od wyniku decydował jeden mecz. Na swoją korzyść rozstrzygnął go Lipsk, który ograł Atletico 2:1 i awansował do najlepszej czwórki rozgrywek.

Atletico Madryt – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem czwartkowej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną ekipy ze stolicy Hiszpanii, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Lipska sięga on nawet 4.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Atletico Madryt – RB Lipsk, kto wygra?

Atletico Madryt – RB Lipsk, przewidywane składy

Po stronie gospodarzy z powodów zdrowotnych niezdolni do gry są Barrios i Lemar. Podobną liczbę urazów odnotowano w drużynie przyjezdnych, gdzie z kontuzjami zmagają się Schlager i Ouedraogo.

Atletico Madryt Diego Simeone RB Lipsk Marco Rose Atletico Madryt Diego Simeone 5-3-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi 1 Juan Musso 3 Cesar Azpilicueta 8 Pablo Barrios 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 11 Thomas Lemar 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 21 Javi Galán 22 Giuliano Simeone 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 7 Antonio Nusa 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Arthur Vermeeren 19 Andre Silva 26 Maarten Vandevoordt

Atletico Madryt – RB Lipsk, transmisja

Spotkanie Atletico Madryt – RB Lipsk w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane już o godzinie 21:00 na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

