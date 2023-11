Atalanta – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2023)

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Davide Zappacosta

Atalanta – Sporting Lizbona: przewidywania

W grupie D sytuacja jest bardzo ciekawa. Lider tabeli, czyli zespół Atalanty Bergamo z dorobkiem 10 punktów podejmie zespół Sportingu Lizbona. Czeka nas więc spotkanie pierwszej, z drugą ekipą stawki. Włosi wygrywając zapewnią sobie awans do fazy pucharowej rozgrywek Ligi Europy, a z kolei porażka Sportingu sprawą otwartą pozostawi zajęcie drugiej lokaty. Spodziewać się można otwartego i ciekawego meczy, w którym padnie kilka bramek. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Atalanta – Sporting Lizbona: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o mecze w ramach rozgrywek Ligi Europy, to zespół gospodarzy ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i jeden remis. Zespołowi z Włoch udało się pokonać Raków Częstochowa (2:0), Sporting Lizbona (2:1) a także Sturm Graz (1:0 oraz 2:2). To pokazuje, że reprezentant Serie A jest zespołem najmocniejszym w grupie i w każdym meczu potrafi zdobyć gola. Z kolei Sporting dwukrotnie wygrywał i zanotował po jednym remisie i porażce. Jeśli chodzi o weekendowe spotkania, to zespół z Bergamo przegrał z Napoli 1:2, a Portugalczycy pokonali w Pucharze rywali 8:0.

Atalanta – Sporting Lizbona: historia

Jedyny mecz pomiędzy tymi zespołami został rozegrany na początku października tego roku. Wówczas – tak, jak już wspominałem – wygrała Atalanta. Ekipa z Bergamo na wyjeździe zwyciężyła 2:1.

Atalanta – Sporting Lizbona: kursy bukmacherskie

Atalanta – Sporting Lizbona: kto wygra?

Atalanta – Sporting Lizbona: przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sporting Lizbona Rúben Amorim Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sporting Lizbona Rúben Amorim Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 8 Mario Pasalic 9 Luis Fernando Muriel 17 Charles De Ketelaere 21 Nadir Zortea 22 Matteo Ruggeri 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 42 Giorgio Scalvini 43 Giovanni Bonfanti 44 Leonardo Mendicino 59 Alexey Miranchuk 3 Jerry St. Juste 11 Nuno Santos 12 Franco Israel 13 Luis Neto 14 Dario Essugo 17 Francisco Trincão 20 Paulinho 90 Afonso Moreira Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sporting Lizbona Rúben Amorim Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Sporting Lizbona Rúben Amorim Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 8 Mario Pasalic 9 Luis Fernando Muriel 17 Charles De Ketelaere 21 Nadir Zortea 22 Matteo Ruggeri 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 42 Giorgio Scalvini 43 Giovanni Bonfanti 44 Leonardo Mendicino 59 Alexey Miranchuk 3 Jerry St. Juste 11 Nuno Santos 12 Franco Israel 13 Luis Neto 14 Dario Essugo 17 Francisco Trincão 20 Paulinho 90 Afonso Moreira

Atalanta – Sporting Lizbona: transmisja

Początek meczu Atalanty Bergamo ze Sportingiem Lizbona już w czwartek o godzinie 18:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay.

