Aston Villa – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2022)

Aston Villa – West Ham to mecz w ramach czwartej kolejki Premier League. Młoty jeszcze nie zdobyły nawet jednego punktu… Czy ta fatalna seria zostanie przerwana? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej zaś znaleźć między innymi typy, bieżące kursy i informację o transmisji.

Aston Villa – West Ham: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze zanotują drugie w tym sezonie zwycięstwo. Forma zespołu z Londynu pozostawia naprawdę dużo do życzenia… Goście grali w tym sezonie trzykrotnie. Jak na razie za każdym razem przegrywali. Co więcej, piłkarze Młotów nie zdobyli nawet jednej bramki. Gospodarze grali w tym sezonie raz na swoim stadionie i zanotowali zwycięstwo nad Evertonem. Uważamy, że zespół z Birmingham teraz pójdzie za ciosem.

Aston Villa – West Ham: sytuacja kadrowa

W ekipie z Birmingham nie zagra tylko kontuzjowany Diego Carlos. Po stronie WHU także jest jedna osoba narzekająca na uraz. To Nayef Aguerd.

Aston Villa – West Ham: ostatnie wyniki

Gracze z Birmingham rozegrali w tym sezonie już trzy spotkania. W pierwszej kolejce przegrali wyjazdowy mecz z Bournemouth 0:2. Potem udało im się triumfować na twoim terenie z Evertonem 2:1. Natomiast ostatnio gracze Aston Villi rywalizowali na wyjeździe z Crystal Palace. Londyńczycy triumfowali 3:1. Dużo gorsze wyniki osiągają na razie rywale. Piłkarze Młotów na inaugurację przegrali u siebie z Manchesterem City 0:2. Potem okazali się słabsi od Nottingham (0:1 na wyjeździe). W ostatniej kolejce Młoty przegrały u siebie z Brighton 0:2. W tym momencie goście są na ostatnim miejscu w ligowej tabeli.

Aston Villa – West Ham: historia

W minionych rozgrywkach byliśmy świadkami dwóch spotkań pomiędzy tymi drużynami. Na stadionie w Birmingham goście byli zdecydowanie lepsi i triumfowali 4:1. Młoty zanotowały zwycięstwo także w potyczce domowej. 13 marca 2022 roku West Ham pokonał rywali z Birmingham 2:1. W pięciu poprzednich meczach pomiędzy tymi drużynami obie strony zawsze zdobywały minimum po jednym trafieniu.

Aston Villa – West Ham: kursy bukmacherskie

Bukmacher Superbet (podobnie, jak inne podmioty hazardowe) uważa, że faworytami tego spotkania są gracze Aston Villi.

Aston Villa – West Ham: przewidywane składy

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn, Kamara, Ramsey – Buendia, Watkins, Bailey

West Ham: Fabiański – Johnson, Zouma, Kehrer, Palmieri – Rice, Soucek – Bowen, Fornals, Benrahma – Scamacca

Aston Villa – West Ham: transmisja

Niedzielny mecz Aston Villa – West Ham będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Początek punktualnie o 15:00.