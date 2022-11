Aston Villa – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Unai Emery w niedzielne popołudnie zasiądzie ponownie na ławce trenerskiej w Premier League. Jego Aston Villa podejmie u siebie Manchester United.

Wolverhampton – Brighton, typy i przewidywania

Często bywa tak, że trener odnosi zwycięstwo w debiucie. Sądzimy jednak, że Unai Emery i Aston Villa będą musieli obejść się smakiem. Naszym zdaniem Manchester United okaże się za silny i to on sięgnie po pełna pulę.

Aston Villa – Manchester United, sytuacja kadrowa

Unai Emery jeszcze przez długi czas nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Diego Carlosa. Erik ten Hag przy ustalaniu składu musi pominąć zawieszonego Bruno Fernandesa. Problemy zdrowotne mają zaś: Axel Tuanzebe, Raphael Varane oraz Brandon Williams.

Aston Villa – Manchester United, ostatnie wyniki

Najbliższa niedziela będzie wyjątkowa w klubie z siedzibą na Villa Park. Drużynę z Birmingham po raz pierwszy poprowadzi Unai Emery, który pracował już wcześniej w Premier League (z Arsenalem). Aston Villa liczy, że zespół będzie spisywał się lepiej, niż wtedy, gdy za wyniki odpowiadał Steven Gerrard. Anglika tymczasowo na dwa spotkani zastąpił Aaron Danks, który poprowadził drużynę do wygranej 4:0 (z Brentford) i porażki 0:4 (z Newcastle).

Piłkarze Manchestu United mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ nie stracili gola w żadnym z trzech ostatnich spotkań. Czerwone Diabły w każdym z nich okazały się lepsze od przeciwnika. Niedawno drużyna Erika ten Haga ograła 1:0 Real Sociedad w Lidze Europy, ale to i tak nie wystarczyło do wygranie grupy, przez co Manchester United wystąpi w 1/16 finału.

Aston Villa – Manchester United, historia

W minionym sezonie kluby re rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Bilans tych potyczek jest remisowy, ponieważ Manchester United zwyciężył w 1/32 finału Pucharu Anglii. Aston Villa wygrała zaś na wyjeździe w Premier League. Remis padł w konfrontacji na Villa Park.

Aston Villa – Manchester United, kursy bukmacherów

Aston Villa – Manchester United, przewidywane składy

Aston Villa: E Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Luiz, McGinn; Watkins, Ings, Bailey

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, L Martinez, Shaw; Fred, Casemiro, Eriksen; Antony, Ronaldo, Rashford

Aston Villa – Manchester United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 6 listopada. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

