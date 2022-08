Aston Villa – Everton: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Dele Alli

Drugą kolejkę Premier League rozpocznie sobotni mecz na Villa Park. O 13:30 Aston Villa podejmie na własnym stadionie Everton. Sprawdź naszą zapowiedź.

Villa Park Premier League Aston Villa Everton 1.83 3.65 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 14:26 .

Aston Villa – Everton, typy i przewidywania

Więcej piłkarskiej jakości ma wyraźnie Aston Villa, która dysponuje atutem własnego boiska oraz ma korzystny bilans meczów bezpośrednich w ostatnich sezonach. Everton nie strzelił sobotniemu przeciwnikowi gola w trzech ostatnich spotkaniach. Sądzimy, że i tym razem będzie miał o to trudno. Nie przesądzamy jednak o tym kto wygra, ponieważ futbol jest nieprzewidywalny. Naszym zdaniem lepsza opcja to postawienie na to, że obie drużyny nie strzelą gola.

Aston Villa – Everton, sytuacja kadrowa

Steven Gerrard będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich podopiecznych. Przy ustalaniu składu trzech zawodników musi pominąć Frank Lampard. Niedostępni przez kontuzje są: Dominic Calvert-Lewin, Ben Godfrey oraz Yerry Mina.

Aston Villa – Everton, ostatnie wyniki

Po udanym okresie przygotowawczym, Aston Villa narobiła apetytu swoim kibicom. The Villans rozprawili się z Leeds United, czy Stade Rennais. Tym bardziej w Birmingham mieli nadzieję, że Steven Gerrard i spółka pokonają Nottingham Forest. Rzeczywistość okazała się inna, ponieważ to beniaminek Premier League wygrał 2:0.

Mniej powodów do radości z sparingach miał Frank Lampard. Jego Everton przegrał bowiem dwa pierwsze mecze towarzyskie. Później The Toffees prezentowali już dobą formę, dzięki czemu rozprawili się na koniec z Dynamem Kijów 3:0. Inauguracja Premier League przed własną publicznością nie była udana. Everton uległ na własnym boisku Chelsea 0:1.

Aston Villa – Everton, historia

Aston Villa to zdecydowanie nie jest przeciwnik, z którym łatwo gra się Evertonowi. Od momentu, gdy The Villans wrócili do Premier League, zobaczyliśmy już sześć bezpośrednich meczów z The Toffees, którzy ani razu nie wygrali. Aston Villa zwyciężyła czterokrotnie, a dwa razy zdarzył się remis.

Aston Villa – Everton, kursy bukmacherów

Aston Villa – Everton, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Carlos, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho

Everton: Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Iwobi, Mykolenko; Gordon, Rondon, McNeil

Aston Villa – Everton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 13 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Michael Oliver. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 13:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

