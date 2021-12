Aston Villa – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisić

Aston Villa – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 19. kolejki angielskiej ekstraklasy Matty Cash i jego Aston Villa będą starali się postawić trudne warunki wyżej notowanym rywalom z Londynu. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informacje o formie obu drużyn i sytuacji kadrowej.

Aston Villa – Chelsea, typy i przewidywania

Chelsea, jeżeli chce myśleć o walce o mistrzostwo Anglii w tym sezonie, nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Jej zwycięstwo w Birmingham jest wręcz obowiązkiem, ale na pewno nie odniosą go niskim nakładem sił. Aston Villa będzie chciała potwierdzić dobrą formę z ostatnich tygodniach i powalczy o sprawienie niespodzianki.

Menedżer The Blues Thomas Tuchela ma przed spotkaniem z Aston Villą nieco większe pola manewru w porównaniu do ostatnich pojedynków. Jest to bardzo ważny argument stojący po stronie The Blues przed tym meczem, dlatego też stawiamy na ich wygraną. Nasz typ: wygrana Chelsea

Aston Villa – Chelsea, ostatnie wyniki

Chelsea tuż przed zakończeniem roku złapała zadyszkę, którą wykorzystali jej najgroźniejsi rywale w walce o mistrzowski tytuł. Zespól Thomasa Tuchela z czterech ostatnich ligowych spotkań wygrał tylko jeden i w efekcie tego traci już sześć punktów do prowadzącego Manchesteru City. The Blues w tym czasie musieli uznać wyższość West Hamu (2:3), pokonali Leeds United (3:2) i zanotowali dwa remisy z Evertonem (1:1) i Wolverhamptonem (0:0). Kilka dni temu Chelsea awansowała do półfinału Carabao Cup, po tym jak w ćwierćfinałowym meczu pokonała 2:0 na wyjeździe Brentford.

Aston Villa w tym sezonie spisuje się w kratkę, ale kibice drużyny z Birmingham mogą być zadowoleni z formy swojej drużyny w ostatnich tygodniach. Zespół z Villa Park w sześciu ostatnich ligowych spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa i zanotował dwie porażki. Sposób na jego pokonanie znalazły jedynie drużyny Manchesteru City (1:2) i Liverpoolu (0:1). Komplet punktów Aston Villa zapisywała natomiast po meczach z Brighton (2:0), Crystal Palace (2:1), Leicester City (2:1) i Norwich City (2:0).

Aston Villa – Chelsea, historia

W tym sezonie obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą już dwukrotnie. W obu przypadkach powody do zadowolenia po ostatnim gwizdku sędziego miała Chelsea, która najpierw w ligowym meczu na Stamford Bridge wygrała pewnie 3:0, a następnie pokonała Aston Villę po rzutach karnych w spotkaniu 1/16 finału Carabao Cup.

Ostatni raz na Villa Park obie drużyny mierzyły się w maju tego roku. Lepsza okazała się wówczas Aston Villa, która wygrała 2:1. Wcześniejsze trzy wizyty Chelsea w Birmingham zakończyły się ich wygranymi.

Aston Villa – Chelsea, kursy bukmacherów

Legalnie działający w Polsce bukmacherzy w roli faworyta niedzielnego meczu stawiają Chelsea. Jeden z wyższych kursów na wygraną The Blues można znaleźć w ofercie Superbet, a rejestrując konto podając Superbet kod promocyjny GOAL można otrzymać między innymi darmowy zakład 34 zł.

Aston Villa – Chelsea, transmisja meczu

Niedzielnego spotkania 19. kolejki Premier League na Villa Park nie zabraknie w ramówce Canal+. Transmisja “na żywo” meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:30 będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.