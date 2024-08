Arsenal – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2024)

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal – Wolverhampton: przewidywania

Pierwszy mecz nowego sezonu Premier League dla tych ekip. Arsenal na własnym stadionie podejmie ekipę Wolverhampton licząc na to, że uda się im dobrze rozpocząć nową kampanię i marsz po mistrzowski tytuł. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, ale spodziewać się można, że pierwszy krok w tym kierunku postawią oni w sobotnim starciu. Wolves bowiem to typowy ligowy średniak. Raz zagra lepiej, a raz gorzej, ale na trzy punkty w starciu w Londynie ciężko z ich perspektywy liczyć. Moim zdaniem najbardziej optymalnym wariantem do postawienia w tym meczu będą bramki. Dużo bramek. Mój typ: powyżej 2,5 gola w spotkaniu.

Jakub STS 1.48 Powyżej 2‚5 bramki Zagraj!

Arsenal – Wolverhampton: ostatnie wyniki

To będzie pierwszy mecz o punkty dla obu ekip od kilku miesięcy. W okresie przygotowawczym zarówno Arsenal, jak i Wolves jednak rozegrało kilka sparingów. W ostatnim sprawdzianie przed ligą londyńczycy pokonali 2:0 Lyon, a goście sobotniego meczu ulegli na Molineux Stadium w rywalizacji z Rayo Vallecano. Wcześniej udało się im pokonać jednak m.in. West Ham oraz RB Lipsk, co może oznaczać, że są dobrze przygotowani do pierwszego meczu nowego sezonu ligi angielskiej. Niemniej gra o stawką zawsze jest związana z innymi emocjami.

Arsenal – Wolverhampton: historia

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepszy okazywał się w tym starciu Arsenal. Najpierw wygrali w wyjazdowym starciu 2:1 a później na wiosnę 2:0 na własnym obiekcie w Londynie. Sezon wcześniej było podobnie. Ostatnia porażka Kanonierów w starciu z Wilkami to luty 2021 roku. Wówczas w meczu Premier League 1:2. Od tamtego momentu mają serie sześciu zwycięstw z rzędu nad Wolverhampton. Co ważne, kilkukrotnie w rywalizacji obu ekip pokrywana była linia 2,5 bramki w meczu.

Arsenal – Wolverhampton: kto wygra?

Arsenal – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Faworytem tego starcia są oczywiście wicemistrzowie Anglii. Kurs na ich zwycięstwo to raptem 1.20 lub nawet mniej. Remis z kolei wyceniany jest na ponad 7.00. Za zwycięstwo Wolves najwięcej zarobimy stawiając w STS – tam kurs na ich trzy punkty wynosi aż 16.00.

Arsenal – Wolverhampton: przewidywane składy

Arsenal – Wolverhampton: transmisja

Mecz Arsenalu z Wolves będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Będzie również dostępna opcja obejrzenia w telewizji na antenie Canal+ Sport oraz w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

