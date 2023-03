IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Granit Xhaka

Arsenal – Sporting, typy i przewidywania

Na papierze zdecydowanym faworytem do zwycięstwa wydaje się być Arsenal, ale pierwsze spotkanie w Lizbonie pokazało, że Sporting potrafi postawić trudne warunki. Kanonierzy mogą się więc spodziewać w czwartek ciężkiej przeprawy. Goście z Portugalii przystąpią do niego w dobrych nastrojach, nie mając zbyt wiele do stracenia, dlatego też spodziewamy się z ich strony odważnej gry. Dlatego też idziemy w tym przypadku w kierunku BTTS-a. Nasz typ: BTTS

Arsenal – Sporting, sytuacja kadrowa

Kanonierzy w czwartkowy wieczór wystąpi bez kontuzjowanych Eddie’go Nketiaha i Mohameda Elneny’ego. Do dyspozycji menedżera Mikela Artety powinni być jednak Leandro Trossard i Gabriel Jesus. Powrót tych zawodników do składu to niewątpliwie duże wzmocnienie dla Arsenalu.

W zespole Sportingu z powodu pauzy za kartki nie wystąpią Morita i Sebastian Coates, natomiast uraz wyklucza z gry Hectora Bellerina i Daniela Braganci. Po przerwie spowodowanej zawieszenie do gry wraca Manuel Ugarte.

Arsenal – Sporting, ostatnie wyniki

Pierwszy pojedynek tych zespołów dostarczył wielkich emocji i zakończył się remisem 2:2. Kanonierzy prowadzili w tym meczu po trafieniu Saliby, ale do wyrównania doprowadził Inacio. Po przerwie na prowadzenie po strzale Paulinho wyszedł Sporting, ale następnie niefortunnie piłkę do własnej bramki skierował Morita.

W ostatni weekend obie drużyny zaprezentowały się z bardzo dobrej strony w rozgrywkach ligowych. Arsenal w wyjazdowych derbach nie dał szans jedenastce Fulham, pewnie wygrywając 3:0. Sporting miał okazję grać przed własną publicznością i w takim samym stosunku bramkowym ograł Boavistę Porto.

Arsenal – Sporting, historia

Poza ubiegłotygodniowym meczem tych drużyn, wcześniej miały one okazje rywalizować ze sobą w 2018 roku w fazie grupowej Ligi Europy. W Lizbonie skromnie 1:0 wygrał wówczas Arsenal, natomiast mecz w Londynie zakończył się bezbramkowym remisem.

Arsenal – Sporting, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal jest zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania. Kursy na zwycięstwo Kanonierów w tym meczu nie przekraczają 1.40. W tym miejscu zwracamy również uwagę na możliwość odebrania od Superbet darmowego zakładu o wartości 34 zł. Aby go odebrać wystarczy podać podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Sporting, kto awansuje?

Arsenal – Sporting, przewidywane składy

Arsenal – Sporting, transmisja meczu

Rewanżowy pojedynek o awans do ćwierćfinału Ligi Europy pomiędzy Arsenalem i Sportingiem odbędzie się w czwartek (16 marca) o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

