Arsenal FC – PSV Eindhoven: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2023)

Arsenal FC - PSV Eindhoven: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Podopieczni Mikela Artety w pierwszym spotkaniu po powrocie do tych elitarnych rozgrywek zmierzą się wicemistrzem Holandii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w środę (20 września) o godzinie 21:00.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal PSV Eindhoven Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2023 21:03 .

Arsenal – PSV, typy bukmacherskie

Arsenal w pierwszym meczu sezonu Ligi Mistrzów podejmie PSV Eindhoven. Obie drużyny bardzo dobrze weszły w nowy sezon, dlatego środowe starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. Naszym zdaniem w tym meczu jedna z drużyn zdoła zachować czyste konto. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Superbet 2.05 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Arsenal – PSV, ostatnie wyniki

Piłkarze Mikela Artety notują bardzo dobrą serię. W pięciu ostatnich meczach udało im się aż czterokrotnie zwyciężyć (2:1 z Nottingham Forest, 1:0 z Crystal Palace, 3:1 z Manchesterem United i 1:0 z Evertonem) oraz zanotować jeden remis (2:2 z Fulham).

Natomiast PSV Eindhoven notuje wręcz identyczną serię jak ich środowi rywale. W pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (3:1 z Vitesse Arnhem, 5:1 z Glasgow Rangers, 4:0 z Waalwijk oraz 4:0 z NEC Nijmegen), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Glasgow Rangers).

Arsenal – PSV, historia

Obie drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą w ubiegłorocznej edycji Ligi Europy. Wówczas w Londynie po zwycięstwo sięgnęli gospodarze (1:0), natomiast już w Holandii lepszy okazał się PSV (2:0). Poprzednie starcia między Arsenalem a zespołem z Eindhoven datowane są na 2007 rok, kiedy oba zespoły rywalizowały ze sobą w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Arsenal – PSV, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Arsenal. To właśnie za zespołem prowadzonym przez Mikela Artety będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.38 – 1.40, podczas gdy na wygraną PSV Eindhoven wynoszą nawet 7.60. Przy okazji spotkania derbowego zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystując kod promocyjny Superbet GOAL otrzymasz cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej. Pula darmowych środków będzie o 35 PLN wyższa i będziesz mógł skorzystać między innymi z darmowego zakładu.

Arsenal – PSV, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Arsenalu 75% remisem 25% wygraną PSV 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Arsenalu

remisem

wygraną PSV

Arsenal – PSV, przewidywane składy

Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-2-1 PSV Eindhoven (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-2-1 PSV Eindhoven (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Mikel Arteta Peter Bosz Rezerwowi ▼ 10 Emile Smith-Rowe

14 Edward Nketiah

15 Jakub Kiwior

17 Cedric Soares

18 Takehiro Tomiyasu

20 Jorginho

22 David Raya

24 Reiss Nelson

29 Kai Havertz Shurandy Sambo 2

Noa Lang 7

Malik Tillman 10

Ricardo Pepi 14

Joel Drommel 16

Olivier Boscagli 18

Guus Til 20

Boy Waterman 24

Isaac Babadi 26

Patrick Van Aanholt 30

Yorbe Vertessen 32

Jason van Duiven 44

Mohamed Nassoh 50

Arsenal - PSV, transmisja meczu

Środowy mecz pomiędzy Arsenalem a PSV będzie można obejrzeć w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już o godzinie 21:00.

Spotkania Ligi Mistrzów można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez sześć miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 40 zł miesięcznie. Obowiązuje płatność z góry za całe pół roku - 240 zł. Względem standardowej oferty (74 zł miesięcznie) zaoszczędzimy w tym okresie 204 zł.

