Arsenal – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

Arsenal podejmie Fulham w meczu 4. Kolejki Premier League. Spotkanie odbędzie się w sobotę 27 sierpnia, a jego początek zaplanowano na godzinę 18:30. Przedstawiamy najlepsze kursy bukmacherskie i podajemy darmowe typy na ten mecz.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Fulham 1.33 5.80 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 15:48 .

Arsenal – Fulham: typy i przewidywania

Arsenal poprzedni sezon rozpoczął koszmarnie i po trzech kolejkach zajmował ostatnie miejsce w tabeli z bilansem bramek 0-9. Początek obecnych rozgrywek wygląda zgoła odmiennie. Kanonierzy jako jedyny zespół w lidze w trzech pierwszych kolejkach zdobyli komplet punktów i zasłużenie zasiadają na fotelu lidera. W sobotę mają szansę, aby przedłużyć swoją serię do czterech wygranych. Ich rywalem będzie Fulham. Beniaminek całkiem nieźle wszedł w sezon, remisując dwa mecze, w tym z Liverpoolem 2:2, a także wygrywając z Brentfordem. Nie będzie jednak faworytem najbliższego spotkania.

Typ na mecz Arsenal – Fulham wcale nie jest prostą sprawą. Jedynka jest po niskim kursie, z kolei kursy łączone lub BTTS są już nieco ryzykowne, biorąc pod uwagę pewną nieobliczalność zespołu gości. Zakład, że obie drużyny strzelą gola jest kuszący, podobnie jak to, że Arsenal wygra mecz, w którym padną przynajmniej trzy gole. Nasz typ na to spotkanie to jednak zwycięstwo Kanonierów z uwzględnieniem handicapu -1,5.

Arsenal – Fulham: sytuacja kadrowa

Obie drużyny mają swoje problemy kadrowe, ale nie są to sprawy, które spędzałyby sen z powiek menedżerom obu zespołów. Największą stratą dla Fulham jest brak Harry’ego Wilsona. Walijczyk nie może grać przez kontuzję kolana. Podobnie sytuacja ma się z jego kolegą Manorem Solomonem. Ciągle poza grą jest także obrońca Joe Bryan. Mikel Arteta ma mniej zmartwień. W jego zespole z powodu urazu ciągle nie może grać Reiss Nelson, ale nie jest to piłkarz pierwszego wyboru.

Arsenal – Fulham: ostatnie mecze

Kanonierzy wygrali trzy pierwsze mecze Premier League w sezonie 2022/2023. Na otwarcie pokonali na wyjeździe Crystal Palace 2:0, potem po świetnym meczu wygrali u siebie z Leicester City 4:2, a w poprzedniej kolejce łatwo ograli innego beniaminka, AFC Bournemouth (3:0).

Fulham powrót do Premier League uczcił remisem z Liverpoolem (2:2). W drugiej kolejce beniaminek zremisował na wyjeździe z Wolves, a w poprzednim tygodniu odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Brentford 3:2.

Arsenal – Fulham: historia

Historia meczów Arsenal – Fulham przemawia na korzyść gospodarzy. Kanonierzy w XXI wieku ani razu nie przegrali na swoim stadionie z lokalnym rywalem. The Cottagers w ostatnim bezpośrednim meczu na The Emirates, który miał miejsce w kwietniu 2021 roku, potrafili wywalczyć remis. Ostatnie zwycięstwo Fulham nad Arsenalem miało miejsce w 2012 roku. Wówczas gospodarze przegrywali do 85. minuty 0:1, ale zdołali odwrócić losy meczu w końcówce spotkania i wygrali 2:1.

Fulham w Premier League grał w ostatnich latach z przerwami. Biorąc jednak pod uwagę tylko statystykę i pięć ostatnich meczów, raz zremisował, a pozostałe cztery spotkania przegrał.

Arsenal – Fulham: kursy bukmacherskie

Arsenal jest zdecydowanym faworytem najbliższego meczu. Kapitalny początek sezonu, Gabriel Jesus i Martin Odegaard w świetnej formie, spotkanie na Emirates Stadium, rywalem beniaminek w małych derbach Londynu. To wszystko się składa na niski kurs na zwycięstwo Kanonierów. Polscy bukmacherzy wyceniają takie zdarzenie w okolicach 1.31 – 1.34. Kurs na wygraną Fulham kręci się w granicach 9.00, ale niektórzy dają nawet blisko 10.00. Remis w tym spotkaniu jest wyceniany między 5.40, a 5.75.

Arsenal – Fulham: przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – Zinczenko, Gabriel, Saliba, White – Nketiah, Xhaka, Partey, Odegaard, Saka – Jesus.

Fulham: Leno – Robinson, Ream, Adarabioyo, Tete – Reid, Palhinha, Reed, Cairney, Pereira – Mitrović.

Arsenal – Fulham: transmisja meczu

Prawa do transmisji meczów Premier League w Polsce od sezonu 2022/2023 ma Viaplay. Niektóre spotkania są transmitowane także przez CANAL+. Mecz Arsenal Fulham będzie transmitowany w Viaplay, a także w CANAL+ Sport 2. W internecie to spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem strony viaplay.pl, a także w usłudze CANAL+ Online. Dzięki specjalnej ofercie można mieć do niej dostęp, zaoszczędzając aż 90 zł. Za pośrednictwem naszej strony można wykupić pakiet o wartości 270 zł za 180 zł. Każdy, kto wykupi dostęp do platformy za taką cenę, będzie miał do niej dostęp na pół roku.

