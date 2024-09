Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kacper Skóra

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, typy i przewidywania

W najbliższą niedzielę, 15 września o godzinie 14:30, na Stadionie Miejskim w Gdyni odbędzie się starcie pomiędzy Arką a Kotwicą Kołobrzeg w ramach 9. kolejki Betclic 1. Ligi. Żółto-niebiescy, którzy mają aspiracje, by awansować do piłkarskiej elity będą zdecydowanym faworytem meczu. Beniaminek pokazał również, że nie należy go lekceważyć. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza już w tym sezonie zdołali zaskoczyć, pokonując takie zespoły, jak ŁKS Łódź (2:0) czy Polonię Warszawa (1:0).

Biorąc pod uwagę, że Arka nie wygrała trzech kolejnych spotkań przed własną publicznością, to uważam, że czas na przełamanie gdynian. Moim zdaniem trzy punkty zostają w Trójmieście, a Kotwica wyjedzie bez zdobyczy punktowej. Mój typ: Wygrana Arki Gdynia.

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, ostatnie wyniki

Piłkarze Arki Gdynia znajdują się w górnej części tabeli Betclic 1. Ligi, gromadząc dotychczas 12 punktów. Zespół z Trójmiasta rozegrał osiem spotkań, w których trzykrotnie zwyciężał, trzy mecze zremisował oraz doznał dwóch porażek. Tymczasowym trenerem klubu z północy Polski pozostaje Tomasz Grzegorczyk, który w debiucie na ławce trenerskiej wygrał z Miedzią Legnica (2:1).

Tymczasem Kotwica Kołobrzeg całkiem nieźle spisuje się w tegorocznej kampanii ligowej. Ekipa Tarasiewicza ma również na koncie 12 “oczek”. Beniaminek potwierdził już, iż potrafi walczyć i zdobywać punkty nawet z silniejszymi rywalami. Przed przerwą na kadrę zremisował z Wisłą Kraków (1:1) po bramce straconej w 83. minucie. Wcześniej zaś Kotwica ograła Stal Stalowa Wola, ŁKS i Polonię.

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, historia

Niedzielny mecz Arki Gdynia z Kotwicą Kołobrzeg będzie pierwszym ligowym starciem obu drużyn w historii. Do tej pory zespoły te nie miały okazji rywalizować ze sobą na poziomie ligowym. Ostatni raz spotkały się w 2008 roku w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Wówczas w meczu 1/32 finału Arka Gdynia wygrała 2:0. Po 16 latach oba zespoły spotkają się ponownie, tym razem w rozgrywkach 1. Ligi.

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, sonda

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, przewidywane składy

Arka Gdynia: Węglarz – Gojny, Marcjanik, Hermoso, Stolc – Oliveira, Rzuchowski, Kocaba, Gaprindaszwili, Czubak – Sobczak

Kotwica Kołobrzeg: Kozioł – Kosakiewicz, Kozajda, Wełna, Polak – Petrović, Kostewycz, Oliveira, Kort, Bykowski – Jonathan Junior

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem niedzielnej rywalizacji jest Arka Gdynia. Kurs na zwycięstwo wynosi około 1.44. A jeżeli uważasz, że Kotwica Kołobrzeg zdoła pokonać Żółto-niebieskich, to taki rezultat został wyceniony na mniej więcej 6.85. Polecam skorzystać z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg, transmisja meczu

Niedzielne starcie pomiędzy Arką Gdynia a Kotwicą Kołobrzeg będzie dostępny w telewizji, a dokładnie na kanale TVP Polonia. Początek rywalizacji w ramach 9. kolejki Betclic 1. Ligi o godzinie 14:30. Spotkanie będzie też dostępne na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz będzie też dostępny dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

