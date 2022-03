Anglia – WKS: typy, kursy, zapowiedź (29.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – WKS: typy, kursy, zapowiedź. Anglicy, którzy mają zapewniony już awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Spotkanie zostanie rozegrane na Wembley w Londynie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

Wembley Mecz towarzyski Anglia WKS 1.47 4.70 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2022 20:25 .

Anglia – WKS, typy i przewidywania

Anglia wygrała w sobotę ze Szwajcarią 2:1 i przedłużyła swoją serię meczów bez porażki do ośmiu, z czego wygrała aż sześć. Wybrzeże Kości Słoniowej przegrało w ostatni piątek z Francją 1:2, chociaż zespół z Afryki objął prowadzenie. Mimo dobrej gry, wydaje się jednak, że reprezentacja Anglii jest zbyt mocna i to gospodarze są stawiani w roli faworyta. Nasz typ: zwycięstwo Anglii – TAK.

Fortuna 1,42 zwycięstwo Anglii Odwiedź Fortuna

Anglia – WKS, sytuacja kadrowa

Z uwagi na to, iż jest to mecz towarzyski media spodziewają się ogromnych zmian w składzie Anglii. Southgate prawdopodobnie da zagrać tym piłkarzom, którzy rzadziej mają szansę zaprezentować się w spotkaniach o stawkę. We wtorek w seniorskiej reprezentacji ma zadebiutować Tyrick Mitchell. Również w zespole WKS możemy spodziewać kilku zmian w porównaniu z piątkowym meczem z Francją. W ataku Maxwel Cornet ma zastąpić Wilfrieda Zahę. Z kolei występ Bailly’ego stoi pod znakiem zapytania. Gracz opuścił plac gry w Marsylii w drugiej połowie, jednak nie ma żadnych informacji odnośnie jego kontuzji.

Anglia – WKS, ostatnie wyniki

Reprezentacja Anglii jest na fali. Ostatni raz przegrali w finale Mistrzostw Europy. Wtedy lepsi okazali się Włosi, którzy zwyciężyli po rzutach karnych. Od tego czasu Anglicy rozegrali osiem spotkań. Wygrali sześć (między innymi z San Marino 10:0), zremisowali dwa (z Polską i Węgrami po 1:1). Zajęli pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do tegorocznego mundialu, wyprzedzając drugą Polskę.

Wybrzeże Kości Słoniowej przegrało w miniony piątek z Francją 1:2. To druga porażka z rzędu. Wcześniej przegrali w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki ulegając po rzutach karnych Egiptowi. Ostatnie pięć spotkań to dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki.

Anglia – WKS, typy bukmacherskie

Anglia – WKS, przewidywane składy

Anglia: Pope, Mitchell, Maguire, Coady, Walker-Peters, Mount, Rice, Bellingham, Grealish, Kane, Sterling

WKS: Sangare, Aurier, Boly, Bailly, Konan, Sangare Ibrahim, Seri, Kessie, Pepe, Haller, Cornet

Anglia – WKS, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie towarzyskie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Anglia – WKS transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 3.