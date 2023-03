Anglia – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2023)

Anglia – Ukraina: typy i kursy na mecz eliminacji do EURO 2024. Synowie Albionu po zwycięstwie nad Włochami (2:1) w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Ukraińcami. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Wembley w najbliższą niedzielę 26 marca o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Mykhaylo Mudryk

Wembley EURO Kwalifikacje Grupa C Anglia Ukraina 1.28 6.00 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2023 17:07 .

Anglia – Ukraina, typy i przewidywania

Reprezentacja Anglii w świetnym stylu rozpoczęła zmagania w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, które w 2024 roku zostaną rozegrane na niemieckich boiskach. Synowie Albionu na start eliminacji w hitowym meczu pokonali na wyjeździe Włochów 2:1 i są faworytem do wygrania grupy C. Naprzeciw ekipie prowadzonej przez Garetha Southgate’a w najbliższą niedzielę tym razem staną Ukraińcy, którzy pod wodzą Rotania Rusłana postarają się sprawić niespodziankę.

Wydaje nam się, że Ukraina postawi się Anglikom i w spotkaniu rozgrywanym na słynnym Wembley oba zespoły zdobędą bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Anglia – Ukraina, sytuacja kadrowa

W zespole Garetha Southgate’a na pewno nie zobaczymy Luke’a Shawa, który w meczu z Włochami został ukarany czerwoną kartką i zmagającego się z urazem Reece’a Jamesa. Niepewna jest także sytuacja Jude’a Bellinghama. Jeśli chodzi o drużynę gości, to w kadrze Ukrainy nie ma kontuzjowanych Ilyi Zabarnyia oraz Oleksandra Zubkova.

Anglia – Ukraina, ostatnie wyniki

Anglicy kilka dni temu na wyjeździe poradzili sobie z Włochami (2:1), o czym wspomnieliśmy wyżej, natomiast Ukraińcy pauzowali i zagrali sparing z drugą drużyną Brentfordu, który wygrali 2:0. Reprezentacja Synów Albionu zmagania na Mundialu w Katarze zakończyli na etapie ćwierćfinału, gdzie ulegli Francji (1:2). Ukraina nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata, a w dwóch poprzednich spotkaniach Ligi Narodów zremisowała ze Szkocją (0:0) oraz przekonująco pokonała Armenię (5:0).

Anglia – Ukraina, historia

W bezpośrednich pojedynkach trochę lepiej wypada Anglia. Z pięciu ostatnich meczów między tymi reprezentacjami, Synowie Albionu wygrali dwa razy, dwukrotnie padł remis i raz triumfowała Ukraina. Obie ekipy zmierzyły się w ćwierćfinale EURO 2020, gdzie Anglicy pokonali Ukraińców aż 4:0.

Anglia – Ukraina, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, sobotnie spotkanie na Wembley ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.28, a na wygraną gości około 11.00. Remis wyceniany jest z kolei na mniej więcej 5.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 130 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Anglia – Ukraina, przewidywane składy

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden

Ukraina: Łunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Anglia – Ukraina, kto wygra?

Anglia – Ukraina, transmisja meczu

Mecz z polskim komentarzem transmitowany będzie na dwóch kanałach telewizyjnych – TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. Początek spotkania na Wembley w niedzielę 26 marca o godzinie 18:00.

