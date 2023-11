Anglia – Malta: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Malta, typy i przewidywania

Reprezentacja Anglii w 9. kolejce fazy grupowej eliminacji do EURO 2024 na własnym stadionie zagra z Maltą. Synowie Albionu mają na swoim koncie 16 oczek, dlatego są już pewni udziału w Mistrzostwach Europy. Sytuacja drużyny prowadzonej przez Michele’a Marcoliniego jest zgoła odmienna – nie zdobyła ona jeszcze choćby punktu i zamyka stawkę. Faworyta piątkowego spotkania nietrudno więc wskazać.

Spodziewamy się wysokiego zwycięstwa podopiecznych Garetha Southgate’a. Mój typ: liczba goli – powyżej 4.5.

Anglia – Malta, sytuacja kadrowa

Anglia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrone Mings Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek kwietnia 2024 Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz uda Koniec listopada 2023 James Maddison Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Callum Wilson Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Lewis Dunk Naderwanie mięśnia Naderwanie mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Naderwanie mięśnia Koniec listopada 2023 Jude Bellingham Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Powrót do treningów Uraz ramienia Powrót do treningów Levi Colwill Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz ramienia Koniec grudnia 2023 Ben White Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrone Mings Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek kwietnia 2024 Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz uda Koniec listopada 2023 James Maddison Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Callum Wilson Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Lewis Dunk Naderwanie mięśnia Naderwanie mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Naderwanie mięśnia Koniec listopada 2023 Jude Bellingham Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Powrót do treningów Uraz ramienia Powrót do treningów Levi Colwill Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz ramienia Koniec grudnia 2023 Ben White Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny

Malta - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Anglia – Malta, ostatnie wyniki

Anglicy ostatnio pokonali Włochów 3:1, a w towarzyskich spotkaniach poradzili sobie z Australijczykami (1:0) oraz Szkocją (3:1). Trzy poprzednie starcia Maltańczyków, wszystkie w eliminacjach do Mistrzostw Europy, to same porażki - 1:3 z Ukraińcami, 0:4 z Włochami i 0:2 z Macedończykami.

Anglia – Malta, historia

Synowie Albionu dominują nad Maltą w bezpośredniej rywalizacji. Reprezentacja Anglii triumfowała bowiem we wszystkich z pięciu poprzednich meczów przeciwko temu zespołowi. Pierwsze starcie obu ekip w tegorocznych kwalifikacjach zakończyło się pewnym zwycięstwem podopiecznych Garetha Southgate'a 4:0.

Anglia – Malta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną reprezentacji Anglii wynosi około 1.01, a typ na zwycięstwo Malty to mniej więcej 70.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 15.00.

Anglia – Malta, przewidywane składy

Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Rezerwowi ▼ 8 Kalvin Phillips 11 Marcus Rashford 12 Marc Guehi 13 Sam Johnstone 14 Jordan Henderson 15 Cole Palmer 16 Ezri Konsa 19 Ollie Watkins 20 Jack Grealish 21 Rico Lewis 22 Aaron Ramsdale 23 Jarrod Bowen 2 Cain Attard 5 Kurt Shaw 8 Stephen Pisani 9 Luke Montebello 11 Brandon Paiber 12 Rashed Al-Tumi 14 Alexander Satariano 15 Juan Corbalan 16 Jake Galea 19 Bjorn Kristensen 22 Zach Muscat 23 Ferdinando Apap 24 Adam Magri Overend 25 Dunstan Vella 26 Jake Grech 27 Jake Vassallo 28 Jodi Jones 29 Jurgen Degabriele 30 Kemar Reid 31 Matthew Grech 32 Myles Beerman 33 Teddy Teuma Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Rezerwowi ▼ 8 Kalvin Phillips 11 Marcus Rashford 12 Marc Guehi 13 Sam Johnstone 14 Jordan Henderson 15 Cole Palmer 16 Ezri Konsa 19 Ollie Watkins 20 Jack Grealish 21 Rico Lewis 22 Aaron Ramsdale 23 Jarrod Bowen 2 Cain Attard 5 Kurt Shaw 8 Stephen Pisani 9 Luke Montebello 11 Brandon Paiber 12 Rashed Al-Tumi 14 Alexander Satariano 15 Juan Corbalan 16 Jake Galea 19 Bjorn Kristensen 22 Zach Muscat 23 Ferdinando Apap 24 Adam Magri Overend 25 Dunstan Vella 26 Jake Grech 27 Jake Vassallo 28 Jodi Jones 29 Jurgen Degabriele 30 Kemar Reid 31 Matthew Grech 32 Myles Beerman 33 Teddy Teuma

Anglia – Malta, kto wygra?

Anglia – Malta, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. Początek meczu na Wembley już w najbliższy piątek, 17 listopada o godzinie 20:45.

