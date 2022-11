Anglia – Iran: typy, kursy, zapowiedź (21.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Iran: typy na mecz grupy B. W pierwszym poniedziałkowym meczu katarskiego mundialu wystąpi reprezentacja Anglii – jeden z kandydatów do końcowego triumfu. Podopieczni Garetha Southgate’a są murowanym faworytem do zwycięstwa w pojedynku z Iranem.

Anglia – Iran, typy i przewidywania

Każdy inny wynik niż wygrana reprezentacji Anglii w poniedziałkowym spotkaniu będzie sensacją. Kursy na wygraną zespołu Garetha Southgate’a nie są jednak zbyt wysokie, dlatego warto poszukać innych ciekawych zakładów na ten mecz. Dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz spodziewa się zobaczyć w tym meczu przynajmniej cztery gole. I będzie to możliwe, jeżeli Anglicy nawiążą do swojej skuteczności z eliminacji, kiedy w dziesięciu spotkaniach zdobyli 39 bramek, tracąc przy tym tylko trzy.

My idziemy w nieco innym i wydaje się nam bezpieczniejszy kierunku. Nie mamy wątpliwości, że trzy punkty po tym meczu trafią na konto angielskiego zespołu, dlatego też stawiamy na czystą “jedynkę” dorzucając do tego zakład nad przynajmniej dwa gole w meczu. Biorąc pod uwagę siłę angielskiej drużyny taki scenariusz w tym meczu jest według nas bardzo możliwy. Nasz typ: wygrana Anglii i powyżej 1,5 bramki

Anglia – Iran, ostatnie wyniki

Reprezentacja Anglii do turnieju finałowego w Katarze przystąpi z dużymi nadziejami. Drużyna prowadzona przez Garetha Southgate’a zaliczana jest do grona zespołów, które mogą walczyć o końcowy triumf. Ich celem jest co najmniej powtórzenie wyniku z poprzednich mistrzostw świata, kiedy dotarli do półfinału.

W Katarze Anglicy będą chcieli nawiązać do dobrej formy prezentowanej w eliminacjach do turnieju, które przebrnęli bez żadnej porażki. W 10 rozegranych spotkaniach odnieśli osiem zwycięstw i zanotowali dwa remisy. Nie udało im się to w rozgrywanych w czerwcu i wrześniu meczach Ligi Narodów. Synowie Albionu dwukrotnie sensacyjnie przegrali z Węgrami (0:1 na wyjeździe i 0:4 u siebie), dwukrotnie zremisowali z Niemcami (1:1 na wyjeździe, 3:3 u siebie) oraz zdobyli jeden punkt w konfrontacjach z Włochami (0:0 u siebie, 0:1 na wyjeździe).

Reprezentacja Iranu do turnieju finałowego awansowała zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej w strefie azjatyckiej. Zespół prowadzony przez znanego Portugalczyka Carlosa Queiroza w eliminacjach rozegrali łącznie 18 spotkań, odnosząc w nich 14 zwycięstw, notując jeden remis i doznając trzech porażek. Awans na mundial przypięczętował sobie już w styczniu.

W ostatnich miesiącach zespół Iranu rozegrał kilka towarzyskich spotkań. Na szczególną uwagę zasługuje skromne zwycięstwo 1:0 z wyżej notowanym Urugwajem. Kilka dni później Irańczycy zremisowali 1:1 z innym finalistą mistrzostw świata 2022 Senegalem.

W ostatniej fazie przygotowań do turnieju finałowego drużyna Carlosa Queiroza rozegrała dwa towarzyskie spotkania. W pierwszych z nich pokonała 1:0 Nikaraguę, natomiast w drugim musiała uznać wyższość Tunezji (0:2).

Anglia – Iran, historia

Poniedziałkowe spotkanie, które rozegrane zostanie na Khalifa International Stadium, będzie pierwszym pojedynkiem obu zespołów w historii. Dla Iranu nie będzie to natomiast pierwszy pojedynek z europejskim zespołem w finałach mistrzostw świata. Z ośmiu takich konfrontacji nie udało mu się wygrać żadnego – 2 remisy i 6 porażek.

Dla reprezentacji Anglii będzie to natomiast dopiero drugi mecz przeciwko azjatyckiej drużynie na mundial. W 1982 roku Anglicy pokonali skromnie 1:0 Kuwejt.

Anglia – Iran, statystyki przed meczem

12 z ostatnich 18 bramek reprezentacji Anglii w finałach mistrzostw świata padło po stałych fragmentach gry

Anglia jest jedyną europejską drużyna, która dotarła do półfinału w każdym z dwóch ostatnich dużych turniejów (mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy)

Iran nigdy nie awansował do drugiej rundy mundialu, wygrywając tylko dwa z 15 rozegranych meczów (z USA w 1998 roku i Marokiem w 2018 roku)

Iran strzelił tylko dziewięć bramek w 15 meczach. Średnia 0,6 bramki na mecz to najniższy współczynnik spośród wszystkich krajów, które rozegrały więcej niż 10 spotkań

Harry Kane był najlepszym strzelcem mundialu w 2018 roku, a pięć z sześciu bramek zdobył w meczach fazy grupowej

Anglia – Iran, kursy bukmacherskie

W przypadku pierwszego spotkania grupy B mundialu w Katarze nie można było spodziewać się innej sytuacji. Według wszystkich bukmacherów reprezentacja Anglii jest zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Inne rozstrzygnięcie będzie ogromną niespodzianką. Na ten mecz możecie wykorzystać darmowy zakład 34 zł, który otrzymacie w Superbet rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL.

Anglia – Iran, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate w poniedziałek prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch zawodników. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli się pojawić Kyle Walker i James Maddison. Pierwszego z nich na prawej stronie defensywy prawdopodobnie zastąpi Kyle Walker.

W zespole Iranu nie zobaczymy natomiast leczącego uraz pachwiny doświadczonego pomocnika Omida Ebrahimiego, ale do dyspozycji Carlosa Queiroza powinien być Sardar Azmoun. Napastnik Bayeru Leverkusen wrócił już do zdrowia po przerwie spowodowanej kontuzją łdyki

Anglia: Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Bellingham – Sterling, Mount, Foden – Kane

Iran: Beiranvand – Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi – Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi – Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

Anglia – Iran, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Anglii 67% remisem 17% wygraną Iranu 17% 6 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Anglii

remisem

wygraną Iranu

Anglia – Iran, transmisja meczu

Wszystkie spotkania piłkarskiego mundialu w Katarze będą transmitowane przez Telewizję Polską. Poniedziałkowe spotkanie pomiędzy Anglią i Iranem, które rozpocznie się o godzinie 14:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanałach TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Kazimierz Węgrzyn.

