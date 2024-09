Anglia – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2024)

Anglia – Finlandia: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Synowie Albionu kontynuują rywalizację w Dywizji B, do której ostatnio spadli. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Wembley już w najbliższy wtorek, 10 września o godzinie 20:45.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia Finlandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2024 21:44 .

Anglia – Finlandia, typy i przewidywania

Reprezentacja Anglii w obecnej edycji Ligi Narodów rywalizuje w… Dywizji B. Synowie Albionu walczą o awans, a ich kolejnym rywalem będzie Finlandia. Przypomnijmy, że po mistrzostwach Europy w Niemczech z posadą selekcjonera zespołu Trzech Lwów pożegnał się Gareth Southgate. Tymczasowym opiekunem angielskiej drużyny został Lee Carsley.

50-letni szkoleniowiec zaliczył już debiut na ławce trenerskiej Anglików, którzy w 1. kolejce po bramkach Declana Rice’a oraz Jacka Grealisha wygrali na wyjeździe z Irlandczykami (2:0). W 2. serii gier czekają na nich Finowie, którzy przed tym starciem są skazywani na pożarcie. Mecz na Wembley odbędzie się w ten wtorek, 10 września o godzinie 20:45.

Harry Kane powinien wybiec w pierwszym składzie gospodarzy. Liczę na gola gwiazdy Bayernu Monachium. Mój typ: Harry Kane zdobędzie bramkę.

Anglia – Finlandia, sytuacja kadrowa

Anglicy mają zdecydowanie gorszą sytuację kadrową od Finów. Tymczasowy selekcjoner Lee Carsley nie może skorzystać z takich zawodników jak Tyrone Mings, Callum Wilson, Jarrad Branthwaite, Luke Shaw, Phil Foden, Curtis Jones oraz Adam Wharton. Natomiast w zespole gości zabraknie Marcusa Forssa i Nikolaia Alho.

Kontuzje i zawieszenia Anglia Zawodnik Powrót Tyrone Mings Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2024 Callum Wilson Kontuzja pleców Połowa września 2024 Jarrad Branthwaite Uraz pachwiny Koniec września 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Połowa września 2024 Phil Foden Choroba Niepewny Curtis Jones Stłuczenie Niepewny Adam Wharton Uraz uda Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Finlandia Zawodnik Powrót Marcus Forss Uraz ścięgna udowego Połowa września 2024 Nikolai Alho Uraz mięśnia Połowa września 2024

Anglia – Finlandia, ostatnie wyniki

Anglicy kilka dni temu wygrali na wyjeździe z Irlandią (2:0) w meczu 1. kolejki Ligi Narodów. Poprzednim spotkaniem Synów Albionu był finał Euro 2024, gdzie przegrali z Hiszpanami (1:2). Jeśli chodzi o Finów, to kilka dni temu w wyjazdowym spotkaniu ulegli Grekom (0:3), a wcześniej w sparingu zremisowali u siebie ze Szkotami (2:2).

Anglia – Finlandia, historia

Anglia oczywiście dominuje nad Finlandią w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich pojedynków między tymi drużynami to bowiem aż trzy zwycięstwa Anglików oraz dwa remisy. Finowie w tym czasie nie zanotowali więc żadnej wygranej.

Anglia – Finlandia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu w ramach Ligi Narodów są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Anglii wynosi około 1.15, a typ na zwycięstwo Finlandii to mniej więcej 18.00. Z kolei kurs na remis jest szacowany w granicach 7.50. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Anglia – Finlandia, przewidywane składy

Anglicy najprawdopodobniej wystawią najmocniejszy możliwy skład. W wyjściowej jedenastce ekipy Trzech Lwów najpewniej zobaczymy m.in. Jordana Pickforda, Marca Guehiego, Declana Rice’a, Bukayo Sakę czy Harry’ego Kane’a. Co ciekawe, po stronie gości powinien wystąpić napastnik Cracovii – Benjamin Kallman.

Anglia Lee Carsley Finlandia Markku Kanerva Anglia Lee Carsley 4-3-3 Przewidywany skład Finlandia Markku Kanerva Rezerwowi 3 Rico Lewis 5 John Stones 8 Conor Gallagher 12 Valentino Livramento 13 Dean Henderson 14 Ezri Konsa 17 Morgan Gibbs-White 19 Angel Gomes 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 22 Nick Pope 23 Noni Madueke 2 Leo Väisänen 9 Fredrik Jensen 10 Teemu Pukki 12 Jesse Joronen 14 Topi Keskinen 15 Miro Tenho 16 Urho Nissilä 18 Jere Uronen 20 Joel Pohjanpalo 21 Leo Walta 22 Ilmari Niskanen 23 Viljami Sinisalo

Anglia – Finlandia, kto wygra?

Anglia – Finlandia, transmisja meczu

Starcie między Anglią a Finlandią obejrzysz zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach Ligi Narodów będzie dostępny na kanale Polsat Sport 2 oraz w usłudze Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Wembley już w najbliższy wtorek, 10 września o godzinie 20:45. Zawody posędziuje arbiter z Danii – Morten Krogh.

