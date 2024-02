PressFocus Na zdjęciu: Atletico Madryt

Almeria – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Almeria w 26. kolejce La Ligi na Power Horse Stadium podejmie Atletico Madryt. Klub z Andaluzji przed tym spotkaniem jest skazywany na pożarcie. Zespół Indalicos dotychczas uzbierał bowiem tylko 8 punktów, zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i ma już nikłe szanse na utrzymanie. Podopieczni Diego Simeona to natomiast czwarta drużyna w stawce, która po tej serii gier chce zbliżyć się do Barcelony.

W pierwszym składzie gości tego dnia powinien wybiec Angel Correa. Argentyńczyk zostanie bohaterem ekipy Rojiblancos? Mój typ: gol Angela Correi.

Almeria – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Almeria Zawodnik Powrót Ibrahima Koné Skręcona kostka Niepewny Luis Suarez Uraz uda Niepewny Cesar Montes Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Iddrisu Baba Uraz mięśnia Niepewny

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Koniec marca 2024 Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Koniec kwietnia 2024 Antoine Griezmann Skręcona kostka Koniec marca 2024 José Giménez Uraz mięśnia Niepewny

Almeria – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Almeria w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi odnotowała dwa remisy – 1:1 z Granadą oraz 0:0 z Athletikiem Bilbao. Atletico Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów na Stadio Giuseppe Meazza przegrało 0:1 z Interem Mediolan, a na ligowym podwórku rozgromiło Las Palmas 5:0.

Almeria – Atletico Madryt, historia

Rojiblancos w ostatnim czasie dominują nad Indalicos w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami to aż cztery zwycięstwa Atletico Madryt i jeden remis. Almeria w tym czasie nie zaliczyła więc żadnej wygranej.

Almeria – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Almerii wynosi około 4.50, a typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 1.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.90. To spotkanie można obstawić w ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Almeria – Atletico Madryt, przewidywane składy

Almeria Gaizka Garitano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Almeria Gaizka Garitano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Diego Marino 7 Largie Ramazani 11 Gonzalo Melero 12 Leo Baptistao 13 Fernando Martínez 17 Alejandro Pozo 20 Álex Centelles 21 Chumi 29 Marko Milovanovic 38 Luka Romero 1 Horatiu Moldovan 5 Rodrigo De Paul 9 Memphis Depay 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 19 Álvaro Morata 20 Axel Witsel 22 Mario Hermoso 28 Marco Moreno 30 Salim El Jebari 31 Antonio Gomis

Almeria – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Atletico

Almeria – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Power Horse Stadium już w najbliższą sobotę, 24 lutego o godzinie 21:00.

