Albania – Polska: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2023)

Albania – Polska: typy i kursy na mecz eliminacji EURO 2024. Biało-Czerwoni lecą do Tirany, aby powalczyć o bardzo cenne trzy punkty, które mogą być kluczowe w kontekście awansu na turniej w Niemczech. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Air Albania Stadium w najbliższą niedzielę, 10 września o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Albania Polska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2023 08:59 .

Albania – Polska, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski do wrześniowego zgrupowania przystępowała po blamażu w Kiszyniowie, gdzie Biało-Czerwoni sensacyjnie przegrali 2:3 z tamtejszą Mołdawią. Drużyna Fernando Santosa kilka dni temu wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi, ale powiedzieć, że nie zachwyciła, to nic nie powiedzieć. Teraz przed Robertem Lewandowskim i spółką ciężki wyjazd do Tirany na pojedynek z Albanią.

Sytuacja w grupie E po czterech kolejkach prezentuje się następująco – prowadzą Czesi (8 punktów), drudzy są Albańczycy (7 oczek), trzecie miejsce zajmują Polacy (6 punktów), za nami są Mołdawianie (5 oczek), a tabelę zamykają Farerzy (1 punkt). Tak więc najbliższe starcie naszej kadry będzie niezwykle ważne w kontekście ewentualnego awansu na EURO 2024, które odbędzie się w Niemczech.

Biało-Czerwoni strzelili pierwszego gola w 3 z ostatnich 3 spotkań przeciwko Albanii. Nasz typ: pierwsza bramka – Polska.

STS 1.87 Pierwszy gol – 2 Przejdź do STS

Albania – Polska, ostatnie wyniki

Albańczycy dotychczas w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2024 uzbierali siedem punktów – (1:1 z Czechami, 3:1 z Wyspami Owczymi, 2:0 z Mołdawią i 0:1 z Polską). Nasza kadra natomiast ma na swoim koncie sześć oczek (2:0 z Wyspami Owczymi, 2:3 z Mołdawią, 1:0 z Albanią i 1:3 z Czechami).

Albania – Polska, historia

Trzeba przyznać, że Biało-Czerwoni “mają patent” na Albańczyków. Polacy wygrali bowiem wszystkie pięć poprzednich meczów przeciwko Czerwono-Czarnym. Z nami już także pierwsze spotkanie obu ekip w trwających eliminacjach – podopieczni Fernando Santosa na Stadonie Narodowym pokonali zespół prowadzony przez Sylvinho 1:0 po bramce Karola Świderskiego.

Albania – Polska, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są Biało-Czerwoni. Kurs na wygraną Polaków wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Albańczyków to mniej więcej 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Albania – Polska, przewidywane składy

Na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski nie pojawiło się kilku kontuzjowanych zawodników. Fernando Santos w tym miesiącu nie może skorzystać z Przemysława Wiśniewskiego, Przemysława Frankowskiego, Łukasza Skorupskiego oraz Nicoli Zalewskiego.

Albania (Przewidywany skład) 4-1-3-2 Polska (Przewidywany skład) 4-4-2 Albania (Przewidywany skład) 4-1-3-2 Polska (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Sylvinho Fernando Santos Rezerwowi ▼ 2 Ivan Balliu

5 Frederic Veseli

7 Keidi Bare

8 Klaus Gjasula

11 Myrto Uzuni

12 Elhan Kastrati

13 Enea Mihaj

14 Arlind Ajeti

17 Ernest Muci

19 Mirlind Daku

22 Arbnor Muja

23 Thomas Strakosha Matty Cash 2

Mateusz Wieteska 3

Kacper Kozlowski 6

Karol Linetty 8

Kamil Grosicki 11

Marcin Bulka 12

Karol Swiderski 16

Damian Szymanski 17

Sebastian Szymański 19

Pawel Wszolek 21

Bartłomiej Drągowski 22

Albania - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Polska - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Przemyslaw Wisniewski Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Przemyslaw Frankowski Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023 Lukasz Skorupski Stłuczenie kostki Stłuczenie kostki Powrót: Kilka tygodni Stłuczenie kostki Kilka tygodni Nicola Zalewski Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka tygodni Uraz biodra Kilka tygodni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Przemyslaw Wisniewski Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Przemyslaw Frankowski Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec września 2023 Uraz uda Koniec września 2023 Lukasz Skorupski Stłuczenie kostki Stłuczenie kostki Powrót: Kilka tygodni Stłuczenie kostki Kilka tygodni Nicola Zalewski Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka tygodni Uraz biodra Kilka tygodni

Albania – Polska, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Albanii 0% remisem 0% zwycięstwem Polski 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Albanii

remisem

zwycięstwem Polski

Albania – Polska, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Początek meczu na Air Albania Stadium w niedzielę, 10 września o godzinie 20:45.

