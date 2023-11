IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Adam Lallana

AEK Ateny Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 18:52 .

AEK – Brighton, typy bukmacherskie

Brighton & Hove Albion już w czwartek zmierzy się na wyjeździe z AEK Ateny. Będzie to starcie w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Europy w grupie B. W lepszej sytuacji są podopieczni Roberto De Zerbiego, którzy znajdują się na miejscu premiującym awans do fazy pucharowej. Natomiast mistrz Grecji traci trzy punkty do drugiego miejsca, które właśnie okupują “Mewy”. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym jednak zwycięstwo wpadnie w ręce angielskiego zespołu. Mój typ: wygrana Brighton

Betfan 1.87 wygrana Brighton Zagraj!

AEK – Brighton, ostatnie wyniki

AEK Ateny w ostatnich pięciu spotkaniach zdołał trzykrotnie sięgnąć po zwycięstwo (2:0 z PAOK Saloniki, 3:0 z Lamią oraz 1:0 z Gianniną), raz zremisować (1:1 z Kifisias), a także zapisali na swoim koncie jedną porażkę (0:2 z Olympique Marsylią w Lidze Europy).

Brighton w ostatnich pięciu meczach nie zaliczył przegranej. Podopieczni Roberto De Zerbiego zdołali odnieść dwa zwycięstwa (2:0 z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy i 3:2 z Nottingham Forest) oraz zanotować trzy remisy (1:1 z Fulham, 1:1 z Evertonem, a także 1:1 z Sheffield United).

AEK – Brighton, historia

Wrześniowe spotkanie w Lidze Europy między tymi zespołami było pierwsze w historii. Wówczas wygrana powędrowała w ręce AEK Ateny 3:2.

AEK – Brighton, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego starcia według bukmacherów jest Brighton. Choć to za AEK Ateny będzie przemawiał atut własnego boiska oraz żywiołowego dopingu kibiców. Jeśli rozważasz typ na wygraną Greków, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 3.60 – 3.75, podczas gdy na zwycięstwo angielskiego zespołu 1.87 – 1.90. Przy okazji tej rywalizacji zachęcam do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

AEK – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną AEK 0% remisem 0% wygraną Brighton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną AEK

remisem

wygraną Brighton

AEK – Brighton, przewidywane składy

AEK Ateny Matias Almeyda 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi AEK Ateny Matias Almeyda 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Milad Mohammadi 5 Nordin Amrabat 19 Niclas Eliasson 25 Konstantinos Galanopoulos 30 Georgios Athanasiadis 39 Panagiotis Ginis 70 Rodolfo Pizarro 99 Georgios Theocharis 9 João Pedro 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood 47 Benicio Boaitey 50 Ben Jackson 56 Josh Duffus AEK Ateny Matias Almeyda 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi AEK Ateny Matias Almeyda 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Milad Mohammadi 5 Nordin Amrabat 19 Niclas Eliasson 25 Konstantinos Galanopoulos 30 Georgios Athanasiadis 39 Panagiotis Ginis 70 Rodolfo Pizarro 99 Georgios Theocharis 9 João Pedro 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood 47 Benicio Boaitey 50 Ben Jackson 56 Josh Duffus

AEK – Brighton, transmisja meczu

Spotkanie AEK Ateny – Brighton & Hove Albion będzie transmitowane wyłącznie w platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek (30 listopada) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.