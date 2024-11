Warta Poznań – Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

Warta Poznań - Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. W nadchodzącym spotkaniu spadkowicze z Ekstraklasy podejmą lidera. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (1 grudnia) o 14:30.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Chovan

Warta – Termalica, typy bukmacherskie

W niedzielne popołudnie dojdzie do interesującego starcia w ramach 18. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim Warta Poznań przed własną publicznością podejmie Termalikę Nieciecza. Będzie to niezwykle interesujący mecz. Zmierzy się bowiem spadkowicz z Ekstraklasy z liderem tabeli. Warto jednak podkreślić, że gospodarze w trwającej kampanii nie prezentują optymalnej formy. Ja uważam, że ostatecznie triumf powędruje do rąk drużyny prowadzonej przez Marcina Brosza. Mój typ: wygrana Termaliki Nieciecza

Warta – Termalica, ostatnie wyniki

Warta Poznań obecnie prezentuje się w kratkę. Podopieczni Piotra Klepczarka w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Chrobrym Głogów oraz 2:1 z Pogonią Siedlce), zaliczyli jeden remis (0:0 z Odrą Opole), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Ruchem Chorzów i 0:3 z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski).

Termalica Nieciecza natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. W tym czasie liderzy rozgrywek odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Arką Gdynia, 2:0 z Górnikiem Łęczna oraz 5:0 z Kotwicą Kołobrzeg), zaliczyli jeden remis (1:1 z Miedzią Legnica), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Motorem Lublin w meczu towarzyskim).

Warta – Termalica, historia

W tym sezonie doszło już do starcia tych drużyn. Pod koniec lipca spotkanie rozgrywane w Niecieczy zakończyło się triumfem gospodarzy (3:0). Poprzednie starcia ligowe miały miejsce w sezonie 2021/22. Wówczas w Ekstraklasie spotkanie jesienne zakończyło się remisem (0:0), natomiast wiosną wygrała Termalica (1:0).

Warta – Termalica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Termalica Nieciecza. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Warty Poznań natomiast sięga nawet 4.10. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Wynik Operator Kurs Warta Poznań 4.10 Remis 3.45 Termalica Nieciecza 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 13:29 .

Warta – Termalica, kto wygra?

Warta – Termalica, przewidywane składy

Warta Poznań: Przybylak – Pleśnierowicz, Wojcinowicz, Gryszkiewicz – Szeliga, Kopczyński, Tkachuk, Mackowiak – Firlej, Adamski, Żurawski

Termalica Nieciecza: Chovan – Kasperkiewicz, Putivtsev, Spendlhofer – Zaviyskiy, Ambrosiewicz, Dombrovskyi, Wolski – Strzałek, Zapolnik, Karasek

Warta – Termalica, transmisja

Spotkanie Warta Poznań – Termalica Nieciecza odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 14:30. Transmisja tego meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Polonia, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rywalizację można oglądać również w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszego portalu z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić na konto dowolną ilość środków.

