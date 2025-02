PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Wisła Kraków

Ruch – Wisła, typy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie to wielkie piłkarskie wydarzenie. Na przeciwko siebie staną dwie duże marki, a na trybunach Stadionie Śląskiego zasiądzie komplet kibiców. Rekordowe pod względem frekwencji spotkanie również zapowiada się bardzo ciekawie z piłkarskiego punktu widzenia. Obie drużyny marzą o awansie do Ekstraklasy, ale w pierwszej “wiosennej” kolejce zaliczyły falstart. W sobotę żadna z nich nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie.

Niesione dopingiem kibiców obie drużyny powinny zagrać ofensywnie, co powinno przełożyć się również na liczbę podbramkowych sytuacji. Nie powinno tym meczu zabraknąć goli, a jestem wręcz przekonany, że padną one z obu stron. Dlatego też skłaniam się w przypadku tego meczu do zakładu na BTTS. Ruch zdobył przynajmniej jednego gola w 6 z 7 meczów u siebie, natomiast Wisła trafiała do bramki rywali w 7 z 9 wyjazdowych pojedynków. Mój typ: BTTS

Ruch – Wisła, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w pierwszej kolejce w 2025 roku zaliczyła zimny prysznic. Przed własną publicznością w roli wręcz murowanego faworyta do zwycięstwa podejmowała Znicz Pruszków i musiała uznać jego wyższość. Spotkanie zakończyło się wygraną 1:0 gości, którzy postawili szczelny mur przed swoją bramką. Podopieczni Mariusz Jopa mimo dużej przewagi nie znaleźli sposobu na sforsowanie defensywy rywali i pokonanie bramkarza.

Falstart zaliczył również Ruch Chorzów, który na wyjeździe tylko zremisował 1:1 z zajmującą ostatnie miejsce w ligowej tabeli Pogonią Siedlce. Na szczęście dla Niebieskich bezpośredni rywale w walce o awans również stracili punkty, dlatego też ich strata do drugiego miejsca pozostała na 6-punktowym poziomie.

Ruch – Wisła, historia

W jesiennej konfrontacji obu zespołów zdecydowanie lepsza okazała się Wisła, która u siebie wygrała 3:1. Dwa gole dla Białej Gwiazdy zdobył Angel Rodado, a jedno trafienie dołożył Olivier Sukiennicki. Bramkę dla gości z Chorzowa strzelił Szymon Szymański.

W poprzednim sezonie oba zespoły także rywalizowały na pierwszoligowych boiskach. Mecz w Krakowie zakończył się remisem 1:1, natomiast w Chorzowie 2:0 zwyciężył Ruch.

Ruch – Wisła, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów sobotnie mecz nie ma faworyta. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są bardzo podobne. Poniżej znajdziesz aktualne kursy na ten mecz w ofercie Betclic.

Ruch Chorzów Wisła Kraków 2.55 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie.

Ruch – Wisła, przewidywane składy

Trener Wisły Mariusz Jop będzie zmuszony dokonać przynajmniej jednej zmiany w wyjściowym składzie swojej drużyny. Z powodu kartek wystąpić nie będzie mógł kapitan Alan Uryga, którego prawdopodobnie zastąpi Mariusz Kutwa. Niewykluczone również, że od pierwszej minuty wystąpi sprowadzony tuż przed startem rundy Marko Poletanović. Z powodu kontuzji na pewno na murawie nie pojawią się między innymi Joseph Colley, Piotr Starzyński i Igor Łasicki.

W drużynie Ruchu jedynym nieobecnym będzie leczący kontuzję Patryk Skóra. Pozostali piłkarze są do dyspozycji Dawida Szulczka.

Ruch: Turk – Konczkowski, Lukić, Szymański, Mezghrani – Kozak, Ventura, Szwoch, Barański, Novothny – Szczepan

Wisła: Letkiewicz – Jaroch, Kutwa, Biedrzycki, Mikulec – Baena, Igbekeme, Poletanović, Kiss – Rodado, Zwoliński

Ruch – Wisła, typ kibiców

Ruch – Wisła, transmisja meczu

Spotkanie Ruch – Wisła rozegrane zostanie w sobotę (22 lutego) o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja z meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport. Mecz można również oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

