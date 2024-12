fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Barański

Znicz – Ruch, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów liczy się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Ma za sobą znakomitą passę, a w środku tygodnia przeszedł do ćwierćfinału Pucharu Polski. Teraz Niebiescy wracają do rywalizacji w pierwszej lidze. W niedzielę zagrają na wyjeździe ze Zniczem Pruszków, który radzi sobie w ostatnich tygodniach znacznie słabiej.

Znicz – Ruch, transmisja TV

Mecz Znicz Pruszków – Ruch Chorzów rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Polonia.

Znicz – Ruch, transmisja online

Mecz można śledzić także w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Aby oglądać starcie na żywo u bukmachera, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, posiadać na koncie dowolną ilość środków oraz postawić pierwszy dowolny zakład.

Znicz – Ruch, kto wygra?

Znicz – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Ruch Chorzów jest faworytem niedzielnego meczu. Kurs na wygraną gości wynosi 2.10. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to 3.35. Kurs na remis wynosi z kolei 3.15. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

