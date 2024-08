PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, gdzie oglądać?

Przed nami 5. kolejka Betclic 2. Ligi, podczas której będziemy świadkami pojedynku Zagłębia Sosnowiec z ŁKS-em II Łódź. Sosnowiczanie lepiej rozpoczęli obecny sezon, dotychczas notując 10 punktów, co daje im 2. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast rezerwy Rycerzy Wiosny mają na swoim koncie 4 oczka i znajdują się tuż nad strefą spadkową.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (piątek, 16 sierpnia) o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, transmisja w TV

Starcie między Zagłębiem Sosnowiec a ŁKS II Łódź nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, transmisja online

To spotkanie obejrzysz natomiast za pośrednictwem internetu – na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Drugoligowy pojedynek skomentuje Jakub Kazula.

Co ciekawe, mecze 1. Ligi są dostępne w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste. Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, sonda

Kto wygra? Zagłębie 0% Padnie remis 0% ŁKS II 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie

Padnie remis

ŁKS II

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są gospodarze, którzy nieźle prezentują się na początku aktualnej kampanii. Uzbierali 10 punktów i zajmują 2. pozycję w ligowej tabeli.

Kurs na wygraną Zagłębia Sosnowiec wynosi około 1.61, a typ na zwycięstwo ŁKS-u II Łódź to mniej więcej 4.83. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.83. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź II Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 05:47 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź? Spotkanie będzie transmitowane na stronie tvpsport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie Sosnowiec – ŁKS II Łódź? Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi w ten piątek (16 sierpnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.