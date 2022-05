PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Raków wciąż ma szanse na mistrzostwo Polski, ale nie zależy od siebie. By pozostać w walce muszą wygrać w Lubinie. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Zagłębie – Raków, gdzie oglądać

Raków Częstochowa w starciu z Cracovią zaliczył wpadkę, która może okazać się katastrofalna w skutkach. Remis z Pasami oznacza, że zespół Marka Papszuna nie zależy już od siebie w walce o mistrzostwo Polski. Do jej końca zostały dwie kolejki, a częstochowianie muszą wygrać z Zagłębiem w Lubinie, by podtrzymać emocje do finałowej serii gier.

Gospodarze nie będą jednak grali o przysłowiową czapkę gruszek. Mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. To dość bezpieczna liczba, ale matematycznie rzecz ujmując, wciąż mogą spaść z Ekstraklasy. Tymczasem ewentualne – sensacyjne – zwycięstwo z Rakowem dałoby Zagłębiu utrzymanie bez patrzenia na inne wyniki.

Zagłębie – Raków, transmisja na żywo w TV

Spotkanie przedostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Raków, transmisja za darmo

Zagłębie – Raków, transmisja online

Jeśli preferujesz oglądanie spotkań za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnej, masz taką możliwość. Wejdź tylko na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Zagłębie – Raków, kursy bukmacherskie

To walczący o mistrzostwo Raków jest wyraźnym faworytem bukmacherów w sobotnim meczu.

Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 4.50 3.85 1.84 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 08:10 .

