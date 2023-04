fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, gdzie oglądać

Zagłębie Sosnowiec koncentruje się obecnie na walce o utrzymanie ligowego bytu. W ostatnich dwóch meczach pod wodzą Marcina Malinowskiego drużyna złapała oddech, zdobywając cztery punkty. Przede wszystkim Zagłębiacy pokonali Ruch Chorzów (2:0) i zremisowali z Chojniczanką Chojnice (0:0).

ŁKS jest natomiast na dobre drodze do tego, aby wejść na wyższy poziom sportowy. Pod wodzą Kazimierza Moskala łodzianie są aktualnie liderem Fortuna 1 Ligi, zmierzając pewnym krokiem w kierunku awansu do Ekstraklasy. Do piątkowej potyczki zespół podejdzie po cennej wygranej nad Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:1).

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na ArcelorMittal Park będzie transmitowana w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Extra. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30 w piątkowy wieczór.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, transmisja na żywo za darmo

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, transmisja online

W internecie batalia Zagłębie – ŁKS będzie do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Godne uwagi jest to, że można z niej korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem starcia w Sosnowcu są goście. Kurs na zwycięstwo ŁKS został oszacowany na 2,45.

1. liga Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 2.94 3.40 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2023 05:12 .