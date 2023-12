Wolverhampton Wanderers - Chelesea FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Blues poprawili nieco nastroje fanom, awansując do półfinału Carabao Cup. Teraz, w Wigilię, muszą dla nich wygrać też w lidze. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Wolverhampton – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea znajduje się ostatnio w całkiem niezłym – biorąc pod uwagę okoliczności – miejscu. The Blues pokonali w Premier League Sheffield United, a do tego w dramatycznych okolicznościach zameldowali się w półfinale Pucharu Ligi. By poprawić humor swoim fanom przed świętami, muszą jednak w Wigilię pokonać Wolverhampton Wanderers. Wilki wygrały tylko raz w pięciu ostatnich kolejkach i z pewnością nie są w najwyższej formie. Czy londyńczycy zdołają wykorzystać tę okazję?

Wolverhampton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Wigilijne spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja online

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Wolverhampton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają znacznie większe szanse na zwycięstwo przyjezdnym z Londynu.

Wolverhampton Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 grudnia 2023 08:22 .

